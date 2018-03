Post hilft bei Suche nach vermisstem Schotten

07.03.2018, 11:45 Uhr | dpa

Ein Plakat mit der Bitte zur Suche nach dem vermissten Schotten Liam Colgan hängt an den Landungsbrücken: Die Deutsche Post beteiligt sich an der Suche nach dem vor drei Wochen auf der Reeperbahn verschwundenen Mann. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Die Deutsche Post beteiligt sich an der Suche nach dem vor drei Wochen auf der Reeperbahn verschwundenen Schotten Liam Colgan. Der 29-Jährige gilt seit Mitte Februar als vermisst.

Im Laufe dieser Woche werden mit der Post in mehreren Hamburger Stadtteilen insgesamt 300.000 Flugblätter mit einer Beschreibung des Vermissten verteilt. Auf diesem Wege erreiche die Post beinahe jeden dritten Haushalt in Hamburg, sagte der Sprecher der Deutschen Post in Hamburg, Martin Grundler. Die Aktion sei in dieser Größenordnung für Hamburg beispiellos.

Die Aktion, über die zuvor das "Hamburger Abendblatt" berichtet hatte, kam nach einer spontanen Anfrage von den Gruppen "Help find Liam Colgan!" und "Wir suchen Liam Colgan!!!" zustande. Der 29-Jährige hatte am 10. Februar an einem Junggesellenabschied an der Reeperbahn teilgenommen. Er war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und weder in sein Hostel zurückgekehrt noch nach Schottland zurückgeflogen. Seitdem sucht die Familie unter anderem mit Flugblättern nach ihm.