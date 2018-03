Obdachloser rettet 62-Jährigen in Hamburg vor dem Ertrinken

Sturz in die eiskalte Außenalster

In Hamburg ist ein Obdachloser zum Helden geworden: Als er von seinem Lager aus sah, wie ein Mensch in die eiskalte Außenalster stürzte, zögerte er keine Minute und rettete dem Mann damit wahrscheinlich das Leben.

In Hamburg hat ein 30-jähriger Obdachloser einen 62-jährigen Mann vermutlich vor dem Ertrinken gerettet. Der ältere Mann war laut Polizeiangaben auf dem Nachhauseweg von einer Feier, als er in die eiskalte Außenalster stürzte.

Zu seinem Glück hatte in unmittelbarer Nähe ein Obdachloser sein Zelt unter einer Brücke aufgeschlagen und hörte die Geräusche und die Hilferufe des Mannes.



Der Obdachlose handelte sofort

Als der Obdachlose sah, dass sich der 62-Jährige nicht selbst aus dem eiskalten, brusttiefen Wasser befreien konnte, zog er den Mann unter großer Kraftanstrengung aus dem Wasser ans Ufer und verständigte mit seinem Telefon die Rettungskräfte.

Laut „Hamburger Abendblatt“ musste der Mann von Rettungskräften reanimiert werden. Laut Polizeiangaben wurde der 62-Jährige unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum derzeitigen Gesundheitszustand kann nichts gesagt werden.

Hamburger Feuerwehrleute bei einer Übung Anfang März. Dieses Mal mussten sie nicht selbst aufs Eis. (Quelle: dpa)

Schon der dritte Eis-Einbruch in der Alster in dieser Woche

Die Heldentat des Obdachlosen war schon die dritte Rettung eines Verunglückten aus der Alster in Hamburg in dieser Woche. Schon am Donnerstagnachmittag musste ein Mann von der Feuerwehr aus der Alster gerettet werden.



Der 50-Jährige hatte das dünne Eis der Alster betreten und war etwa 30 Meter vom Ufer entfernt eingebrochen. Einige Stunden zuvor war ein 55-Jähriger in die Elbe gestürzt. Auch er konnte gerettet werden.