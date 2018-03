Heißluftballon bleibt in Baum hängen

10.03.2018, 15:44 Uhr | dpa

Heißluftballon: in Oberbayern blieb ein Ballon in Bäumen hängen. Der Sachschaden ist immens. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

Rasantes Ende einer ruhigen Fahrt: In Bayern ist ein mit sieben Personen besetzter Heißluftballon in Bäumen hängengeblieben. Der Sachschaden ist groß.

Ein Heißluftballon ist in Oberbayern von Böen erfasst worden und in Bäumen hängen geblieben. Der 38 Jahre alte Ballonfahrer und seine sechs Gäste aus Deutschland und Österreich blieben laut Polizei bei dem Unfall am Samstagvormittag unverletzt.



Die Gruppe war am Morgen am österreichischen Achensee in Richtung Nordosten nach Bayern aufgebrochen. Beim geplanten Abstieg in das Inntal erfasste demnach ein böiger Südwind den Ballon und beschleunigte ihn den Flugaufzeichnungen zufolge auf fast 60 Stundenkilometer.

Er wurde nach Brannenburg (Landkreis Rosenheim) abgetrieben und landete dort in Bäumen. Deren Äste sorgte Polizeiangaben zufolge für ein glimpfliches Ende des Unfalls: Der Ballon verhedderte sich darin, die Gondel schlug nicht auf dem Boden auf. Am Ballon entstand ein Schaden von 38 000 Euro, an der Baumgruppe von 2000 Euro.