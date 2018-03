"Seid neugierig": Hawkings letzte Worte an die Welt

14.03.2018, 13:29 Uhr | job, dpa

Eine letzte Videobotschaft des verstorbenen Stephen Hawking geht um die Welt. Der Star-Physiker hat eine eindringliche Bitte an die Menschheit – und macht ihr Mut.

"Könnt ihr mich hören?" Der berühmte Physiker Stephen Hawking richtet in einem emotionalen Video letzte Worte an die Welt. Kurz nach seinem Tod hat die Universität Cambridge die Botschaft ins Internet gestellt. "Es war eine großartige Zeit, um am Leben zu sein und in theoretischer Physik zu forschen", sagt Hawking. Der Brite saß wegen der Nervenkrankheit ALS lange im Rollstuhl und konnte sich nur mit einem Sprachcomputer verständigen.

Das Bild vom Universum habe sich in den vergangenen 50 Jahren sehr verändert, "und ich bin glücklich, wenn ich einen kleinen Beitrag leisten konnte". Hawking hatte die Sätze in dem Video auf einer Konferenz zu seinem 75. Geburtstag im vergangenen Jahr gesagt.

Der Physiker richtet in dem Video auch einen letzten Wunsch an die Menschheit. Er wiederholte eines seiner berühmten Zitate: "Denkt daran, hinauf zu den Sternen zu blicken, anstatt hinab auf eure Füße." Und bittet: "Versucht dem, was ihr seht, einen Sinn zu geben, und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Seid neugierig."

Seinen Forscherdrang hatte die Nervenkrankheit nicht bremsen können. Hawking betont: "Wie schwer auch immer das Leben scheinen mag, so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es ist wichtig, dass ihr nicht aufgebt."



"Danke fürs Zuhören", sagt er dann noch – und verstummt.