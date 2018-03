Frankreich widmet getötetem Polizisten nationale Trauerfeier

"Er starb als Held"

Frankreich ehrt getöteten Polizisten mit nationaler Trauerfeier

26.03.2018, 14:23 Uhr | rtr

Arnaud Beltrame: Von dem Geiselnehmer in einem französischen Supermarkt verwundet, starb der Polizist am 24. März 2018 an seinen Verletzungen. (Quelle: Boyer Claude/dpa)

Der Polizist Arnaud Beltrame, der bei der Geiselnahme in einem französischen Supermarkt sein Leben opferte, soll mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden. Er gilt landesweit als Held.

Frankreich will den bei der Geiselnahme in einem Supermarkt getöteten Polizisten Arnaud Beltrame mit einer nationalen Trauerfeier ehren. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit Regierungsmitgliedern und dem Anschlag befassten Behörden am Samstagabend an. "Er starb als Held und gab sein Leben, um das mörderische Werk eines islamistischen Terroristen zu stoppen", erklärte Macron. Der 44-jährige Polizist hatte sich am Freitag freiwillig im Austausch gegen eine Geisel in die Hände des Attentäters begeben. Vor der Erstürmung durch ein Sonderkommando schoss der Geiselnehmer auf den Polizisten, der einen Tag später in einem Krankenhaus starb.

Der Attentäter hatte zuvor bei einem Autodiebstahl sowie der anschließenden Geiselnahme in der südwestfranzösischen Kleinstadt Trèbes drei weitere Menschen getötet. Nach den Schüssen auf den Polizisten stürmte eine Anti-Terror-Einheit der Polizei den Supermarkt und tötete den Angreifer. Früheren Behördenangaben zufolge handelte es sich um einen 25-jährigen Franzosen marokkanischer Herkunft, der sich als Anhänger der Islamistenmiliz IS bezeichnete.