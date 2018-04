Hundeangriff in Hannover

Obduktion bestätigt – "Chicos" Bisse waren tödlich

06.04.2018, 17:09 Uhr | dpa

Nach dem Hundeangriff in einer Wohnung in Hannover besteht traurige Gewissheit: Der Kampfhund "Chico" tötete seine eigenen Besitzer durch Bisse.

Nach dem Tod einer 52-jährigen Frau und ihres Sohnes in Hannover hat die Obduktion den Verdacht einer Hundeattacke bestätigt: Staffordshire-Terrier-Mischling "Chico" hat seine Besitzer in ihrer Wohnung totgebissen. Das habe sich bei der rechtsmedizinschen Untersuchung bestätigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Warum der Hund seine beiden Bezugspersonen angriff und tötete, ist weiterhin unklar.

Hund wird eingeschläfert

Bei den Opfern seien die "durch den Staffordshire-Terrier-Mischling verursachten Bissverletzungen todesursächlich" gewesen, hieß es. Der Hund war nach der Attacke am Dienstagabend in ein Tierheim gebracht worden. "Chico" soll nun getötet werden. "Nachdem das Obduktionsergebnis nun bekannt ist, steht fest: Der Hund wird definitiv zeitnah eingeschläfert", sagte der Sprecher der Stadt Hannover, Udo Möller.

Der Eingang eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Groß-Buchholz, in dem zwei Tote entdeckt wurden: Die Obduktion der Leichen ergab, dass der Hund beide Personen getötet hat. (Quelle: Peter Steffen/dpa)



Die 52-Jährige Frau, die ums Leben kam, war pflegebedürftig, der 27-jährige Sohn schwer krank. Er hatte den Hund in einem Metallkäfig in seinem Zimmer gehalten und Nachbarn zufolge nur selten ausgeführt.



Tierschützer stellten keine Vernachlässigung fest

Ein Rentnerpaar hatte in der Vergangenheit den Tierschutzverein informiert, der bei zwei Besuchen 2014 und 2016 allerdings keine Vernachlässigung des Terrier-Mischlings feststellte. Der Stadt Hannover sind keine früheren Angriffe bekannt, "Chico" war angemeldet und nicht als gefährlicher Hund eingestuft.

Derartige Attacken kommen höchst selten vor. Jährlich sterben in Deutschland im Schnitt drei bis vier Menschen durch Hunde. Nach der Attacke in Hannover war umgehend der Ruf nach strengeren Kontrollen für Hundebesitzer laut geworden. Auch eine neue Diskussion über sogenannte Kampfhunde kam auf.