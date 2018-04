Drei Tote, 20 Verletzte

Kleintransporter fährt in Menschenmenge in Münster

Tote und Verletzte: In Münster ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. (Quelle: t-online.de)

Großeinsatz mitten in Münster: Ein Kleintransporter ist in eine Gruppe von Menschen gefahren, die vor einem Lokal saßen. Drei Menschen sterben, 20 werden verletzt, sechs davon schwer. Der mutmaßliche Täter erschießt sich im Fahrzeug.

In Münster sind am Samstag drei Menschen und der mutmaßliche Täter gestorben, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge vor einem Restaurant fuhr. 20 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, sechs davon nach Polizeiangaben schwer.

Die Polizei teilte außerdem mit, dass sich der mutmaßlicher Attentäter noch im Kleintransporter erschossen habe. Gerüchte um zwei weitere Männer, die den Transporter noch verlassen haben sollen, konnte die Polizei nicht bestätigen.

In dem Kleinlastwagen hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deshalb sei der Tatort weiträumig abgesperrt worden, erklärte ein Polizeisprecher in Münster. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.

Screenshot eines Tweets: Die Aufnahme soll den Ort in Münster zeigen, wo der Kleintransporter in die Menschenmenge gerast ist. (Quelle: Twitter)



Wegen einer angekündigten Demonstration von Kurden sind viele Polizisten zum Tatzeitpunkt in der Münsteraner Innenstadt gewesen. Diese seien gleich zum Tatort geeilt, als der Kleintransporter in eine Menschengruppe gelenkt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Demonstration sei für 15.30 Uhr angekündigt gewesen, der Vorfall ereignete sich etwa zur gleichen Zeit. Es gebe bislang keine Informationen, ob ein Zusammenhang zwischen der Demonstration und dem Zwischenfall bestehen könnte.

Die Polizei rief die Bevölkerung am Nachmittag zu besonnenem Handeln auf. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie mit. "Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort." Wenig später ergänzte sie: "Bitte auch den weiträumigen Innenstadtbereich verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können."

#Kiepenkerl #Münster Bitte keine Gerüchte über Twitter und Facebook. Wir sind vor Ort. Bitte verlasst den Bereich der Innenstadt und geht nach Hause. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.

Die Attacke weckt Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri hatte dabei zwölf Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt.

