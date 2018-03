Berühmtes Weißes Nashorn "Sudan" ist tot

Er war das letzte männliche Exemplar seiner Nashornart: Der schwerkranke Bulle "Sudan" muss in Kenia eingeschläfert werden. Wissenschaftler kämpfen nun um das Überleben seiner Art.

Der letzte bekannte Nördliche Breitmaulnashornbulle der Welt ist tot. Der 45-jährige "Sudan" sei wegen altersbedingten Komplikationen am Montag eingeschläfert worden, teilte das kenianischen Tierschutzgebiet Ol Pejeta über Twitter mit. Sein Zustand habe sich in den letzten 24 Stunden erheblich verschlechtert.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1