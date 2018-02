Können Sie diese Fragen zu den Geschwistern Scholl beantworten?

Büste von Sophie Scholl mit weißen Rosen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. (Quelle: Ralph Peters/imago)

Sie verteilten Flugblätter und mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Vor 75 Jahren wurden die Geschwister Scholl von den Nationalsozialisten hingerichtet.





In einer waghalsigen Aktion ließen die beiden Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, Sophie und Hans Scholl, regimekritische Flugblätter vom oberen Stockwerk in den Innenhof der Ludwig-Maximilians-Universität in München segeln. Es war das sechste Flugblatt der größtenteils studentischen Widerstandsgruppe. Sophie und Hans Scholl wurden am 18. Februar 1943 bei dieser Aktion aufgegriffen und verhaftet.





Wenige Tage später, am 22. Februar, wurden die Geschwister vom NS-Regime mit der Guillotine enthauptet. Seither sind sie ein wichtiges Symbol des antifaschistischen Widerstands und ein fester Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur. Deutschlandweit sind die Geschwister in Straßennamen und Gedenktafeln präsent. Ihr Mut, sich dem Regime entgegenzustellen, bleibt unvergessen.





Wie gut kennen Sie sich mit diesem bedeutenden Ereignis der deutschen Geschichte aus? Im Quiz können Sie Ihr Wissen testen und vertiefen.





Die Bilder im Quiz bestehen aus historischen Bildern, Szenen aus dem Film Sophie Scholl – Die letzten Tage (Regie: Marc Rothemund) und Szenen aus dem Theaterstück „Die Weiße Rose“ (Regie: Uwe Dag).