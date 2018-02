Drei ISS-Raumfahrer wieder sicher gelandet

Drei Astronauten sind von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Drei weitere Raumfahrer sind noch dort.

Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS sind drei Raumfahrer wieder zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit dem Russen Alexander Missurkin und den US-Astronauten Joseph Acaba und Mark Vande Hei landete am Mittwochmorgen planmäßig um 3.31 Uhr in der kasachischen Steppe. Das zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Die Nasa twitterte: "Willkommen zuhause." Auf der ISS-Seite hieß es: "Landung!" Der Rückflug dauerte rund drei Stunden.

Welcome home! @Astro_Sabot, @AstroAcaba and Alexander Misurkin landed back on planet Earth at 9:31pm ET after 168 days in space. Watch as they exit their spacecraft: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/jK6OqbSWUC