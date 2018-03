Erfundene Hochzeit: Jetzt klagt Hardy Krüger jr.

15.03.2018, 08:39 Uhr | dpa, t-online.de, JSp

Auch wenn Hardy Krüger jr. gerade im siebten Himmel schwebt, überschatten dunkle Wolken seinen Liebeshorizont. Eine Frau spricht öffentlich über ihre Hochzeit mit dem Star, heiraten wird er aber eine andere. Zeit für eine Klage.

Schon bald wird der 49-Jährige zum dritten Mal heiraten. Aus der beruflichen Beziehung zu seiner Presseagentin Alice wurde schließlich Liebe. Doch etwas stört das junge Liebesglück. Eine Unbekannte soll offenbar über ihre bevorstehende Hochzeit mit dem TV-Star sprechen, die wird es aber nie geben.

Unterlassungsklage gegen Stalkerin

Deswegen will sich der Schauspieler auch heute vor dem Münchner Landgericht mit einer Unterlassungsklage gegen Äußerungen einer mutmaßlichen Stalkerin wehren. Die Frau behauptete in Interviews und in sozialen Medien, dass sie und der TV-Star zusammen seien und dieses Jahr heiraten wollen. Mit einer einstweiligen Verfügung soll sie an solchen Äußerungen gehindert werden. Das Gericht hat das Erscheinen der beiden angeordnet.

Erst vor Kurzem gab Hardy Krüger jr. sein neues Liebesglück bekannt. Er und seine Verlobte werden zukünftig vor eine große Patchwork-Herausforderung gestellt. Beide haben schon vorher Familien gegründet. Der 49-Jährige bringt zwei Söhne und zwei Töchter mit in die Ehe, Alice hat drei Kinder und zählt auch die drei Väter zu ihrer Familie.