Das Winter-Comeback lässt noch auf sich warten

10.01.2018, 18:57 Uhr | t-online.de, jasch, pdi

Milder Winter in Thüringen: Auch in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen in Deutschland über dem Gefrierpunkt. (Quelle: Martin Schutt/dpa)

Wintersportler und Kälteliebhaber müssen sich gedulden. Die kommenden Tage bleiben mild und meist trocken. Das ändert sich erst am Wochenende.

Auch Mitte Januar lässt der Winter in Deutschland 2018 noch auf sich warten. Am Donnerstag ist es in weiten Teilen des Landes stark bewölkt. Kurze Auflockerungen gibt es am ehesten in der Mitte und im Süden Deutschlands. Im Nordosten regnet es leicht. Im Westen erreichen die Temperaturen 5 bis 9 Grad, mit 2 bis 5 Grad bleibt es im Norden, Osten und in Bayern etwas kühler.

Am Freitag bleibt es den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge überwiegend grau und meist trocken. Die Temperaturen erreichen 2 bis 7 Grad, am kältesten wird es im Osten Deutschlands, am wärmsten am Oberrhein.

Auch am Samstag kann der Regenschirm wohl im Schrank bleiben. Die Sonne wird aber nicht zum Vorschein kommen. Auflockerungen gibt es am ehesten in Alpennähe sowie im Westen und Südwesten. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 7 Grad. In der Nacht zum Sonntag erwarten die DWD-Experten verbreitet leichten Frost zwischen 0 und -4 Grad.

Quellen:

– dpa

– Deutscher Wetterdienst