14.04.2018, 13:54 Uhr | dpa

Menschen liegen auf einer Rasenfläche des Schlossplatzes in Stuttgart. (Quelle: Marijan Murat/dpa)

Das Wochenende wird fast überall in Deutschland sonnig. Vielerorts werden sogar sommerliche Temperaturen erreicht.

Nach Frühlingsgewittern mit teils unwetterartigen Regenschauern zeigt sich der April in den kommenden Tagen von seiner sonnigen Seite. Dabei werden vor allem im Süden Deutschlands Temperaturen von bis zu 25 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. "Angenehme Frühlingstage stehen uns bevor", sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

An Sonntag halten sich einzelne Regenschauer nur noch im Norden und Westen. Im restlichen Deutschland lockt blauer Himmel ins Freie. Dabei steigen die Temperaturen auf Werte von mindestens 19 Grad. Nur an der Küste bleibt es mit 12 bis 18 Grad etwas frischer.

Zum Wochenbeginn kühlt es kaum ab - allerdings werden die Gewitter wieder häufiger. Sie breiten sich am Montag von Schleswig-Holstein über die Mitte bis zum Erzgebirge und der Lausitz aus. Auch an den Alpen kann es regnen. Dort gibt es auch am Dienstag Gewitter und teils kräftigen Regen. Im restlichen Land bleibt es trocken.