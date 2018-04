11.04.2018, 18:08 Uhr | so, t-online.de

Teilweise feuchte, aber milde Luft bestimmt das Wetter in Deutschland. Nur im Norden ist deutlich kältere Luft zu spüren. Auch dort soll es spätestens am Wochenende aber wärmer werden.

Noch kontrastreicher kann ein Monat nicht sein. Der April startete mit Winter und zeigte sich vergangenes Wochenende sommerlich mit bis zu 25 Grad. Meteorologe Sebastian Kugel von der MeteoGroup fasst zusammen: "Wir sind über Ostern vom Winter in den Sommer gekommen". Und so soll es zunächst auch bleiben, wie die Wettervorhersage zeigt. An den bisher kalten Küstengebieten wird es am kommenden Wochenende endlich wärmer.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel über Deutschland überwiegend klar. Nur im Norden und Nordwesten gibt es dichte Wolken. Dort kann es schauern und gewittern. Am kältesten wird es nachts an den Küsten mit nur 4-5 Grad. Die Höchstwerte werden mit 11 Grad in Brandenburg erreicht. In den restlichen Teilen Deutschlands bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.

Am Donnerstag 26 Grad in Brandenburg

Der Donnerstag wird im Nordosten Deutschlands wieder sommerlich. Im Süden Brandenburgs sollen die Temperaturen auf 26 Grad steigen. "Wie die letzten Tage ist der Osten wieder auf der sonnigen Seite", sagte Sebastian Kugel von der MeteoGroup gegenüber t-online.de. Es werden hier bis zu 8 Sonnenstunden erwartet. Der Westen ist am Donnerstag von Schauern geprägt. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am kältesten wird es an der Ostsee mit nur 9 bis 11 Grad. In den restlichen Regionen bewegen sich die Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Zum Tagesende ziehen die Schauer Richtung Osten, was für eine leichte Abkühlung am Freitag sorgt.

Am Freitag steigen die Temperaturen im Osten auf höchstens 22 Grad. Im Westen zeigen die Thermometer zwischen 14 und 16 Grad. Auf Rügen sind kalte 9 Grad zu erwarten. Hier lässt der Frühling immer noch auf sich warten. Vom Erzgebirge bis zur Deutschen Bucht werden Schauer und gebietsweise Gewitter erwartet. Auch im Süden ist Regen unterwegs. Nur der Westen und Südwesten kann sich am Freitag über ein paar Sonnenstrahlen freuen.

Sonntag wird an den Küsten wärmer

Das Wochenende zeigt sich wieder freundlicher und trockener. Die Wolken lösen sich auf. Nur an der Küste kann es regnen. Dort werden am Samstag 12 Grad erwartet. In Restdeutschland bleiben die Temperaturen stabil. "Von Hamburg bis zu den Alpen sind überall 22 bis 23 Grad möglich", sagt Sebastian Kugel von der MeteoGroup.



Der Sonntag wird mit 8 bis 10 Sonnenstunden deutschlandweit sonnig. In Brandenburg wird die 25-Grad-Marke erneut geknackt. Im Rhein-Main-Gebiet wird es mit 24 Grad auch sommerlich warm. Im Ruhrgebiet steigen die Temperaturen auf 21 Grad. An der Nordseeküste kann man bei 19 Grad einen Frühlings-Spaziergang wagen. An der Ostseeküste gibt es am Sonntag immerhin 16 Grad.

Freundlicher Wochenbeginn

Die neue Woche bringt weiterhin Wärme nach Deutschland. Südlich von Berlin sollen die Zeiger auf 26 Grad steigen. Dort wird es am Montag zum Abend hin gewittrig. Auch im Mittelgebirge können sich Anfang der Woche Gewitter ausbreiten. "Im Großen und Ganzen beginnt die Woche freundlich", versichert Meteorologe Sebastian Kugel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 22 und 24 Grad. An den Küsten werden 16 bis 19 Grad erwartet.

Schaut man auf die Langzeitprognose, bleibt das Wetter stabil und heiter. Der April ist dieses Jahr deutlich wärmer als im Vorjahr. Letztes Jahr war es am 11. April im Südwesten mit 17 Grad am wärmsten. In Berlin wurden nur 11 Grad gemessen. Zusätzlich war es deutlich trüber und ungemütlicher als zurzeit.