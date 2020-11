t-online informiert Sie jetzt noch besser über Wirtschaft und Finanzen

Neues Ressort

Über Geld spricht man nicht? Mag sein. Aber lesen sollten Sie davon. Ab sofort bieten wir Ihnen noch mehr leicht verständliche News und Ratgeber über alles, was Sie rund um Börse und Co. interessiert – in unserem neuen Ressort Wirtschaft und Finanzen.

Wie reagiert die Börse auf den Corona-Impfstoff? Wann ist die neue Tesla-Fabrik bei Berlin fertig? Und wie sorge ich in der Nullzinszeit mit Aktien fürs Alter vor? Nicht erst seit der Corona-Krise spielen Meldungen aus der Wirtschaft und Nachrichten von den globalen Finanzmärkten für viele Menschen eine immer wichtigere Rolle.

Wir bei t-online spüren das seit geraumer Zeit. Wir merken, dass Sie, unsere Leserinnen und Leser, ein wachsendes Interesse an News und Analysen aus der Welt der Unternehmen haben – und dass Sie sich zunehmend mit Finanzfragen beschäftigen. Besonders Letzterem wollen wir künftig noch besser Rechnung tragen. Deshalb haben wir unser Ressort "Wirtschaft und Finanzen" komplett neu aufgestellt.

Ab sofort finden Sie auf der Ressortseite neben tagesaktuellen News, Analysen und Interviews deutlich mehr Ratgeberartikel und praktische Rechner, die Ihnen bei allen Themen rund ums eigene Geld helfen. In der neuen Rubrik "Marktüberblick" finden Sie außerdem auf einen Schlag die wichtigsten Daten und Kurse der internationalen Finanzmärkte und Börsen.

Mehr noch als bisher wird t-online für Sie damit zur verlässlichen Anlaufstelle bei allen Fragen rund ums eigene Geld. Wir brennen darauf, Ihnen mit Tipps und Rat zur Seite zu stehen – egal ob Sie Finanzlaie, fortgeschrittene Anlegerin oder Profi sind.



Unsere Leidenschaft ist dabei so groß wie unsere Überzeugung: Wir glauben, dass jeder und jede ihr Geld selbst in die Hand nehmen kann – und auch sollte. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen gilt: Niemand sollte mehr unseriösen Beratern auf den Leim gehen, die Ihnen nur ein weiteres x-beliebiges Finanzprodukt verkaufen wollen, sondern selbstbewusst über die eigene Geldanlage bestimmen.

Mit unseren Wirtschaftsnachrichten und Finanzratgebern wollen wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass Sie, unsere Leserinnen und Leser, künftig noch mehr von Geld verstehen. Dafür, dass Sie bessere finanzielle Entscheidungen für Ihr Leben treffen können, dass Sie mitreden können, wo sie bislang ausgestiegen sind. Einfach und verständlich, seriös und unabhängig – und immer kostenlos.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen unsere neue Ressortseite gefällt. Gleichzeitig freuen wir uns auf Kritik, Wünsche, Anregungen – und auf Ihre Fragen: Gibt es etwas, das Sie schon immer über Ihre Altersvorsorge, die Börse, Versicherungen oder etwa das Arbeitsrecht wissen wollten? Dann zögern Sie nicht, uns und mir eine E-Mail zu schreiben.