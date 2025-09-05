t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesArbeitsmarkt

IW-Studie: Deutsche zu Mehrarbeit bereit, wenn Steuern und Abgaben sinken

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRussland verursacht Umweltkatastrophe
Text450 Festnahmen bei Razzia in den USA
TextZweimal Note 6 – DFB-Stars desolat
TextRätsel um Mega-Rechnung gelöst
VideoSportler stürzt ungebremst an Felswand

IW-Studie
Beschäftigte würden mehr arbeiten – unter dieser Bedingung

Von t-online, cho
05.09.2025 - 11:48 UhrLesedauer: 2 Min.
Angestellte in einem Büro (Symbolbild): Rund drei Viertel der Beschäftigten kann sich eine längere Arbeitszeit vorstellen.Vergrößern des Bildes
Angestellte in einem Büro (Symbolbild): Rund drei Viertel der Beschäftigten kann sich eine längere Arbeitszeit vorstellen. (Quelle: gorodenkoff/getty-images-bilder)
News folgen

Viele Deutsche wären bereit, ihre Arbeitszeit auszuweiten. Doch es bräuchte Anreize. Eine IW-Studie zeigt, welche Bedingungen entscheidend sind.

Die Sorge vor einem Mangel an Arbeitskräften in Deutschland wächst, doch viele Beschäftigte wären offenbar bereit, mehr zu arbeiten. Laut einer aktuellen Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) können sich 77 Prozent der Arbeitnehmer vorstellen, ihre Arbeitszeit auszuweiten, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Loading...

Mehrarbeit vor allem mit Anreizen denkbar

Die repräsentative Befragung von rund 5.000 Beschäftigten zeigt, dass sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkräfte eine längere Arbeitszeit in Erwägung ziehen. 76 Prozent der Vollzeitkräfte äußerten ihre Bereitschaft, was nahezu dem Anteil der Teilzeitbeschäftigten entspricht. Damit widerspricht die Studie der gängigen Annahme, dass vor allem Vollzeitbeschäftigte kürzertreten wollen.

Entscheidend sind jedoch die Bedingungen: 72 Prozent der Befragten knüpfen Mehrarbeit an niedrigere Steuern und Sozialabgaben. Auch flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten oder eine bessere Kinderbetreuung spielen eine wichtige Rolle. Ohne spürbaren finanziellen Vorteil wären nur wenige bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen.

Jüngere zeigen größere Bereitschaft

Besonders groß ist die Offenheit bei den Jüngeren: 86 Prozent der unter 30-Jährigen können sich längere Arbeitszeiten vorstellen, bei den über 55-Jährigen sind es 69 Prozent. Unterschiede nach Geschlecht, Branche oder Bildungsabschluss fallen hingegen kaum ins Gewicht. Auffällig ist, dass Führungskräfte überdurchschnittlich häufig Bereitschaft zur Mehrarbeit zeigen.

Für das IW ist die Ausweitung der Arbeitszeit ein Schlüssel, um den Fachkräftemangel kurzfristig abzufedern. Hintergrund ist, dass in den kommenden Jahren Millionen Babyboomer in Rente gehen, während weniger junge Menschen ins Erwerbsleben nachrücken. Eine längere Lebens- und Wochenarbeitszeit könne schneller Wirkung entfalten als andere Maßnahmen wie Zuwanderung oder höhere Erwerbsbeteiligung.

"Gefragt ist in erster Linie die Politik", schreiben die Autoren. Insbesondere eine Senkung der Abgabenlast könne Mehrarbeit attraktiver machen. Höhere staatliche Leistungen hingegen würden eher das Gegenteil bewirken, da sie mit steigenden Abgaben verbunden seien.

Wie realistisch sind sinkende Abgaben?

Laut Koalitionsvertrag möchte die Bundesregierung Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen steuerlich entlasten. Dafür muss aber genug Geld da sein. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte daher zuletzt höhere Steuern für Reiche ins Spiel gebracht, was bei CDU und CSU jedoch weitgehend auf Ablehnung stieß.

Bei den Sozialabgaben zeigt der Trend zudem eher nach oben. Sowohl für den Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung als auch für den zur Kranken- und Pflegeversicherung werden wegen des demografischen Wandels in den nächsten Jahren Erhöhungen erwartet. Auch Pläne der Koalition, etwa die Festschreibung des Rentenniveaus bis 2031, treiben die Kosten in die Höhe. Zum 1. Januar 2026 will die Bundesregierung den allgemeinen Beitragssatz in der Krankenversicherung allerdings stabil halten. Gleiches gelte für den Beitrag zur Pflegeversicherung. Das konkrete Vorgehen blieb aber zunächst unklar.

Verwendete Quellen
  • iwkoeln.de: "72 Prozent würden mehr arbeiten bei geringeren Abgaben"
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Themen
ArbeitnehmerDeutschland
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom