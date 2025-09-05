IW-Studie Beschäftigte würden mehr arbeiten – unter dieser Bedingung

Von t-online , cho 05.09.2025 - 11:48 Uhr

Angestellte in einem Büro (Symbolbild): Rund drei Viertel der Beschäftigten kann sich eine längere Arbeitszeit vorstellen. (Quelle: gorodenkoff/getty-images-bilder)

Viele Deutsche wären bereit, ihre Arbeitszeit auszuweiten. Doch es bräuchte Anreize. Eine IW-Studie zeigt, welche Bedingungen entscheidend sind.

Die Sorge vor einem Mangel an Arbeitskräften in Deutschland wächst, doch viele Beschäftigte wären offenbar bereit, mehr zu arbeiten. Laut einer aktuellen Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) können sich 77 Prozent der Arbeitnehmer vorstellen, ihre Arbeitszeit auszuweiten, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Mehrarbeit vor allem mit Anreizen denkbar

Die repräsentative Befragung von rund 5.000 Beschäftigten zeigt, dass sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkräfte eine längere Arbeitszeit in Erwägung ziehen. 76 Prozent der Vollzeitkräfte äußerten ihre Bereitschaft, was nahezu dem Anteil der Teilzeitbeschäftigten entspricht. Damit widerspricht die Studie der gängigen Annahme, dass vor allem Vollzeitbeschäftigte kürzertreten wollen.

Entscheidend sind jedoch die Bedingungen: 72 Prozent der Befragten knüpfen Mehrarbeit an niedrigere Steuern und Sozialabgaben. Auch flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten oder eine bessere Kinderbetreuung spielen eine wichtige Rolle. Ohne spürbaren finanziellen Vorteil wären nur wenige bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen.

Jüngere zeigen größere Bereitschaft

Besonders groß ist die Offenheit bei den Jüngeren: 86 Prozent der unter 30-Jährigen können sich längere Arbeitszeiten vorstellen, bei den über 55-Jährigen sind es 69 Prozent. Unterschiede nach Geschlecht, Branche oder Bildungsabschluss fallen hingegen kaum ins Gewicht. Auffällig ist, dass Führungskräfte überdurchschnittlich häufig Bereitschaft zur Mehrarbeit zeigen.

Für das IW ist die Ausweitung der Arbeitszeit ein Schlüssel, um den Fachkräftemangel kurzfristig abzufedern. Hintergrund ist, dass in den kommenden Jahren Millionen Babyboomer in Rente gehen, während weniger junge Menschen ins Erwerbsleben nachrücken. Eine längere Lebens- und Wochenarbeitszeit könne schneller Wirkung entfalten als andere Maßnahmen wie Zuwanderung oder höhere Erwerbsbeteiligung.

"Gefragt ist in erster Linie die Politik", schreiben die Autoren. Insbesondere eine Senkung der Abgabenlast könne Mehrarbeit attraktiver machen. Höhere staatliche Leistungen hingegen würden eher das Gegenteil bewirken, da sie mit steigenden Abgaben verbunden seien.

Wie realistisch sind sinkende Abgaben?