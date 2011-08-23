So sah Désirée Nick in den 90ern aus

163 Meter lang Yacht zu groß für Côte d'Azur-Hafen

afp , AFP Aktualisiert am 30.09.2025 - 11:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Luxusyacht "Eclipse" streckt sich auf fast 163 Meter (Quelle: imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Luxusyacht "Eclipse" ist die längste Yacht der Welt - und das kann zum Problem werden: Das eher an ein Kreuzfahrtschiff erinnernde Boot ist so groß, dass es nicht im Hafen der schicken Stadt Antibes an der Côte d'Azur anlegen konnte.

Eclipse wurde von Blohm + Voss gebaut

Die in der Hamburger Blohm + Voss-Werft gebaute "Eclipse" wurde bei einer Messe in London zur Yacht des Jahres 2011 gewählt und ist geheimnisumwittert. Angeblich kostet das Schiff laut Medien über 500 Millionen US-Dollar. In der Fachpresse werden ihr Ausrüstungsmerkmale zugeschrieben, die eines James-Bond-Films würdig wären.

Loading...

Laser-Schutzschild gegen Paparazzi

So soll sie über ein Raketenabwehrsystem ebenso verfügen wie über einen unterseeischen Zugang, durch den Gäste das Schiff diskret an Bord eines dreisitzigen Mini-U-Bootes erreichen oder verlassen können. Ein Laser-Schutzschild soll Fotoapparate neugieriger Paparazzi angeblich per Lichtstrahl blenden, die Kabinen sollen über kugelsichere Fenster verfügen.

Yacht kaum kürzer als das ZDF-Traumschiff