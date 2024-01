Aktualisiert am 29.01.2024 - 05:07 Uhr

Aktualisiert am 29.01.2024 - 05:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

China Evergrande: Richterin ordnet Auflösung des Immobilienriesen an

Es ist ein Meilenstein in Chinas Immobilienkrise: Ein Gericht in Hongkong hat die Auflösung des hoch verschuldeten Konzerns China Evergrande angeordnet. Ein entsprechendes Urteil fällte Richterin Linda Chan am Montag, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.