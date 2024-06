Der Broker Trade Republic senkt Sparzinsen bald um einen viertel Prozentpunkt. Weitere Banken dürften folgen. Was bedeutet das konkret für Ihren Geldbeutel?

Die am Donnerstag gefällte Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte zu senken, war kaum in der Welt, da meldete der Broker Trade Republic, dies an seine Sparer weiterzugeben. Das heißt: Wer Geld auf dem Verrechnungskonto des Brokers parkt und nicht investiert, bekommt darauf ab 12. Juni statt 4 nur noch 3,75 Prozent Guthabenzinsen.