Im Juli steht nicht nur die reguläre Rentenerhöhung an, auch viele Witwen, Witwer und Erwerbsgeminderte erhalten einen Zuschlag. Fließt der automatisch?

Rentenzuschlag 2024: Wer bekommt ihn?

Das gilt zum einen für Erwerbsminderungsrentner, deren Rente zwischen den Jahren 2001 bis 2018 begonnen hat. Zum anderen für Altersrenten, die sich unmittelbar an diese Erwerbsminderungsrente anschließen, sowie für die Hinterbliebenen der damals Erwerbsgeminderten.

Auch andere Witwer und Witwen erhalten den Zuschlag. Und zwar all jene, deren Hinterbliebenenrente in dem genannten Zeitraum begonnen hat und deren verstorbener Partner noch keine Rente bezogen hatte. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung in ihrem Portal "ihre-vorsorge.de" hin. Welche dritte Änderung Witwenrenterinnen und -rentner im Juli erwartet, lesen Sie hier.