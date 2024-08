Der Bitcoin hat am Montag mit einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten weiter kräftig an Boden verloren. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Morgen bis auf 51.600 US-Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit Februar. Seit Freitagabend hat der Bitcoin etwa 10.000 Dollar an Wert verloren.