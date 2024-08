Was viele nicht wissen: Fehlprägungen können den Wert dieser Münzen deutlich steigern. Findet sich ein Käufer, können so aus zwei Euro mehrere Hundert oder sogar mehr werden.

Aber nicht nur die Hamburger Variante kann ordentlich Geld bringen, auch besondere Münzen aus Bremen sind in der Lage, den Kontostand des Besitzers zu erhöhen. Wie ein Blick auf die Verkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen zeigt, werden ausgesuchte Stücke für mehrere Tausend Euro gehandelt. Ein Exemplar mit dem Bremer Rathaus sowie dem Roland darauf wird sogar für fast 100.000 Euro angeboten. Warum sie so viel Geld wert sein soll, lesen Sie hier .

Könnte in Ihrem Geldbeutel ein Schatz aus Bayern auf Entdeckung warten? Unter den Inseraten auf Verkaufsportalen findet sich auch ein Exemplar, das das Schloss Neuschwanstein in Bayern zeigt. Die Zwei-Euro-Münze mit dem Schloss von König Ludwig auf der Vorderseite steht für satte 24.998 Euro bei Kleinanzeigen zum Verkauf. Dass der Verkäufer so viel für die Münze verlangt, liegt an einer Lücke. Hier lesen Sie mehr dazu.