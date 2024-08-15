Zwei-Euro-Münzen Haben Sie einen kleinen Schatz in der Hosentasche?

Von t-online , dom Aktualisiert am 20.09.2025 - 14:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Zwei-Euro-Münze "Elbphilharmonie": So sieht eine gewöhnliche Münze ohne die wertvolle Fehlprägung aus. (Quelle: Zoonar.com/Erich Teister/imago-images-bilder)

Kann ein Geldstück mehr wert sein, als die darauf eingravierte Ziffer? Ja, wenn es sich um Münzen mit Seltenheitswert handelt. Das gilt auch für herkömmliches Geld.

Im Jahr 2006 startete Deutschland die Gedenkmünzenserie "Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland". Die Serie präsentiert jeweils ein bekanntes Bauwerk oder Wahrzeichen eines Bundeslandes und dient dazu, den anderen Europäern den föderalen Aufbau unseres Landes näherzubringen. Die erste Prägung zeigte das Lübecker Tor (Schleswig-Holstein).

Was viele nicht wissen: Fehlprägungen können den Wert dieser Münzen deutlich steigern. Findet sich ein Käufer, können so aus zwei Euro mehrere Hundert oder sogar mehr werden.

Hamburger Elbphilharmonie

2.500 Euro für eine Zwei-Euro-Münze – kann das wirklich wahr sein? Zumindest ist das der Preis, der für eine Münze mit der Ansicht der Hamburger Elbphilharmonie derzeit im Internet erfragt wird. Das besondere: der innere, goldene Teil des Zwei-Euro-Stücks ist leicht verrutscht. Der (vermeintliche) Wert kommt also über die Seltenheit zustande. Die Münze selbst hat eine Auflage von etwa 30 Millionen. Lesen Sie hier alles dazu.

Roland aus Bremen

Aber nicht nur die Hamburger Variante kann ordentlich Geld bringen, auch besondere Münzen aus Bremen sind in der Lage, den Kontostand des Besitzers zu erhöhen. Wie ein Blick auf die Verkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen zeigt, werden ausgesuchte Stücke für mehrere Tausend Euro gehandelt. Ein Exemplar mit dem Bremer Rathaus sowie dem Roland darauf wird sogar für fast 100.000 Euro angeboten. Warum sie so viel Geld wert sein soll, lesen Sie hier.

Wichtig: Auch wenn Münzen auf Ebay für viel Geld angeboten werden, heißt es nicht automatisch, dass sie für diesen Wert auch verkauft werden oder diesen Wert besitzen. Möchte jemand den Wert einer Münze prüfen lassen, sollte er sich an einen Sachverständigen wenden.

Der Dresdner Zwinger

Auch die Zwei-Euro-Gedenkmünze "Dresdner Zwinger" kann einen beachtlichen Sammlerwert haben. Fehlprägungen des Zwingers, der die Rückseite ziert, werden auf "Ebay" für bis zu 2.260 Euro angeboten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Berlins Schloss Charlottenburg

Ein verrutschtes Schloss Charlottenburg, ein Riss in der Oberfläche, ein Tropfen zu viel Metall: Zwei-Euro-Gedenkmünzen aus Berlin schwanken preislich extrem. Auf Ebay gibt es die Münzen zwischen 215 Euro und 1.500 Euro zu erstehen. Hier geht's zum Text.

Die Marienburg in Hannover