Zwei-Euro-Münzen Haben Sie einen kleinen Schatz in der Hosentasche?
Kann ein Geldstück mehr wert sein, als die darauf eingravierte Ziffer? Ja, wenn es sich um Münzen mit Seltenheitswert handelt. Das gilt auch für herkömmliches Geld.
Im Jahr 2006 startete Deutschland die Gedenkmünzenserie "Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland". Die Serie präsentiert jeweils ein bekanntes Bauwerk oder Wahrzeichen eines Bundeslandes und dient dazu, den anderen Europäern den föderalen Aufbau unseres Landes näherzubringen. Die erste Prägung zeigte das Lübecker Tor (Schleswig-Holstein).
Was viele nicht wissen: Fehlprägungen können den Wert dieser Münzen deutlich steigern. Findet sich ein Käufer, können so aus zwei Euro mehrere Hundert oder sogar mehr werden.
Hamburger Elbphilharmonie
2.500 Euro für eine Zwei-Euro-Münze – kann das wirklich wahr sein? Zumindest ist das der Preis, der für eine Münze mit der Ansicht der Hamburger Elbphilharmonie derzeit im Internet erfragt wird. Das besondere: der innere, goldene Teil des Zwei-Euro-Stücks ist leicht verrutscht. Der (vermeintliche) Wert kommt also über die Seltenheit zustande. Die Münze selbst hat eine Auflage von etwa 30 Millionen. Lesen Sie hier alles dazu.
Roland aus Bremen
Aber nicht nur die Hamburger Variante kann ordentlich Geld bringen, auch besondere Münzen aus Bremen sind in der Lage, den Kontostand des Besitzers zu erhöhen. Wie ein Blick auf die Verkaufsplattform Ebay-Kleinanzeigen zeigt, werden ausgesuchte Stücke für mehrere Tausend Euro gehandelt. Ein Exemplar mit dem Bremer Rathaus sowie dem Roland darauf wird sogar für fast 100.000 Euro angeboten. Warum sie so viel Geld wert sein soll, lesen Sie hier.
Wichtig:
Auch wenn Münzen auf Ebay für viel Geld angeboten werden, heißt es nicht automatisch, dass sie für diesen Wert auch verkauft werden oder diesen Wert besitzen. Möchte jemand den Wert einer Münze prüfen lassen, sollte er sich an einen Sachverständigen wenden.
Der Dresdner Zwinger
Auch die Zwei-Euro-Gedenkmünze "Dresdner Zwinger" kann einen beachtlichen Sammlerwert haben. Fehlprägungen des Zwingers, der die Rückseite ziert, werden auf "Ebay" für bis zu 2.260 Euro angeboten. Lesen Sie hier mehr dazu.
Berlins Schloss Charlottenburg
Ein verrutschtes Schloss Charlottenburg, ein Riss in der Oberfläche, ein Tropfen zu viel Metall: Zwei-Euro-Gedenkmünzen aus Berlin schwanken preislich extrem. Auf Ebay gibt es die Münzen zwischen 215 Euro und 1.500 Euro zu erstehen. Hier geht's zum Text.
Die Marienburg in Hannover
Auch eine Münze mit einem kleinen Fehler aus Niedersachsen ist im Preis enorm gestiegen. So wird bei Ebay und auf Kleinanzeigen-Portalen die Zwei-Euro-Münze mit dem Abbild der Marienburg aus dem Jahr 2014 zu hohen Preisen angeboten. Es hat etwas mit den Sternen auf dem Geldstück zu tun. Lesen Sie hier alles dazu.
Schloss Neuschwanstein in Bayern
Könnte in Ihrem Geldbeutel ein Schatz aus Bayern auf Entdeckung warten? Unter den Inseraten auf Verkaufsportalen findet sich auch ein Exemplar, das das Schloss Neuschwanstein in Bayern zeigt. Die Zwei-Euro-Münze mit dem Schloss von König Ludwig auf der Vorderseite steht für satte 24.998 Euro bei Kleinanzeigen zum Verkauf. Dass der Verkäufer so viel für die Münze verlangt, liegt an einer Lücke. Hier lesen Sie mehr dazu.
Der Kölner Dom
Ganze 2.500 Euro soll eine Zwei-Euro-Münze mit der Gravur des Kölner Doms wert sein. Der Bieter auf Ebay schreibt: "Motivseite-Innenring ist als zerlaufenes "Spiegelei" sichtbar. Die markierten Punkte sind dezentriert und der kreisförmige Doppelring ist deutlich sichtbar, überflüssiges Material auf Buchstabe A". Was hat es mit diesem Spiegelei auf sich? Lesen Sie hier, warum Münzsammler die Falschprägung so nennen.
Kreidefelsen der Insel Rügen
Ist ein ausgebeulter Rand zwischen silbernem Außenring und goldener Innenfläche schon eine Fehlprägung? Ein Verkäufer bietet eine Zwei-Euro-Münze mit dem Bild der Kreidefelsen von Rügen (Mecklenburg) Vorpommern für 2.800 Euro an. Ob sich dafür ein Käufer findet?
