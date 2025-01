Globale Risiken: Staatliche Konflikte 2025 an erster Stelle

Aktualisiert am 15.01.2025 - 10:30 Uhr

Aktualisiert am 15.01.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

WEF-Umfrage: 2025 stehen bei Risiken Krieg und Konflikte an erster Stelle. (Quelle: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade/AP/dpa/dpa-bilder)

Was bedroht die Welt und die Gesellschaft in diesem Jahr am meisten? Experten nennen neben Konflikten Extremwetter und andere Gefahren. KI-Missbrauch beschÀftigt sie auch.