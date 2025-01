Scholz warnt vor Merz' Stahl-Kurs

CDU-Chef Merz glaubt nicht an einen schnellen Umstieg auf "grünen Stahl" - und muss dafür knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kräftig einstecken. Was meint der Kanzler?

Nötig sei aber ein pragmatischer Weg. "Wenn wir sicherstellen wollen, dass in Deutschland Stahlproduktion auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielt, müssen wir den Unternehmen dabei helfen, dass Stahl auch CO2-neutral hergestellt werden kann." Ein klares Bekenntnis zu Stahl spiele für Deutschlands industrielle Entwicklung auch "in den nächsten Jahrhunderten" eine zentrale Rolle spielt.

Merz: Nicht ohne Einstieg aussteigen

Merz verteidigte seine Position. Ein Ausstieg aus einem Bereich solle nicht erfolgen, "bevor wir nicht konkret wissen, wo wir einsteigen", sagte der CDU-Chef, der vom DGB zu dessen Vorstandsklausur nach Scholz in die Zentrale des Gewerkschaftsbunds eingeladen war. "Wir sind in diesem Land oft genug ausgestiegen. Wir müssen jetzt einsteigen, und wir können es uns nicht leisten, Industrieanlagen oder Kraftwerke stillzulegen, bevor wir nicht wissen, was an deren Stelle treten soll."