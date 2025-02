Deutlich mehr Elektroautos zugelassen

Aktualisiert am 05.02.2025 - 13:55 Uhr

Das deutliche Plus bei Elektroautos kommt für Experten nicht ganz überraschend. (Archivbild) (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Noch im vergangenen Jahr war der Absatz von Batterie-Pkw eingebrochen. Nun steht ein deutliches Plus. Für Experten kommt das nicht ganz überraschend.

Der Absatz von Elektroautos in Deutschland hat im vergangenen Monat einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Insgesamt kamen im Januar 34.498 batteriebetriebene Pkw (BEV) neu auf die Straße - ein Plus von 53,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Neuzulassungen betrug 16,6 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte.