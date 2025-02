BGH prüft: Haften Geschäftsführer für Kartellbußgelder?

Verbotene Preisabsprachen und Bußgelder in Millionenhöhe: Am Bundesgerichtshof (BGH) geht es um die Frage, ob Unternehmen einen ehemaligen Geschäftsführer und Vorstand für Kartellbußgelder in Regress nehmen dürfen. Das Urteil könnte weitreichende Folgen für deutsche Firmenchefs haben. Ob die obersten Kartellrichterinnen und -richter Deutschlands am Dienstag schon ihre Entscheidung fällen, ist unklar.