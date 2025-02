Keine Einigung in Post-Verhandlungen: Verdi lehnt Angebot ab

Mit Warnstreiks haben Briefträger Druck gemacht. Doch die Post bietet bei weitem nicht so viel wie gefordert. Das hat Konsequenzen, auch für die laufende Briefwahl?

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ist kein Ende in Sicht. In der dritten Verhandlungsrunde über höhere Entgelte von rund 170.000 Post-Beschäftigten habe es keine Einigung gegeben, teilte die Gewerkschaft Verdi in Kassel mit.