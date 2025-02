Sparrekord geht an vielen Haushalten vorbei

Die privaten Haushalte in Deutschland sind in Summe so reich wie nie. Doch viele Menschen k├Ânnen es sich gar nicht leisten, Geld zur├╝cklegen. Das hat vor allem zwei Gr├╝nde.

Die Menschen in Deutschland sind in Summe so reich wie nie ÔÇô doch fast jeder vierte private Haushalt hierzulande verf├╝gt nach eigenen Angaben nicht ├╝ber Ersparnisse. 23,5 Prozent der 1.000 Befragten gaben in einer Erhebung f├╝r die Direktbank ING an, ihr Haushalt habe kein Geld auf der hohen Kante, ├╝ber das bei Bedarf schnell verf├╝gt werden k├Ânnte.