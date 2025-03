Warum Frauen eine größere Rentenlücke haben

Eine heute 30-jährige Frau mit einem Nettoeinkommen von 2.700 Euro müsste bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren ein Vermögen von rund 840.000 Euro ansparen, um ihre Rentenlücke zu schließen. Sie braucht also mehr privates Vermögen als ein Mann, da Frauen durchschnittlich länger leben. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland liegt derzeit bei rund 83 Jahren, während Männer im Schnitt etwa 78 Jahre alt werden. Laut "Finanztip" sollten Frauen daher monatlich rund zehn Euro mehr sparen als Männer.

Große Sorgen um die finanzielle Zukunft

Riester-Rente für bestimmte Gruppen sinnvoll

Die Riester-Rente lohnt sich vor allem für Frauen mit niedrigem Einkommen und Kindern. Der Staat gewährt hohe Zulagen: 175 Euro Grundzulage plus 300 Euro pro Jahr für jedes nach 2008 geborene Kind. Eine Frau mit zwei Kindern kann so 775 Euro pro Jahr an Zulagen erhalten. Dadurch müssen Frauen oft nur geringe eigene Beiträge leisten, um ein gutes Riester-Guthaben aufzubauen. Erfahren Sie hier, wie Sie die Beiträge zur Riester-Rente in der Steuererklärung eintragen.