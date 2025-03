Volksbanken verschärfen Regeln nach teuren Notfalleinsätzen

Nach mehreren teuren Sanierungsfällen bei Volksbanken treibt der Branchenverband BVR eine Verschärfung der Regeln für das gemeinsame Rettungsnetz der Genossenschaftsbanken voran. Die Solidargemeinschaft der Sicherungseinrichtung sei "kein Freifahrtschein für hochriskante Geschäfte und grob fahrlässiges Handeln", betonte die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, in Frankfurt . An der Institutssicherung würden nun grundsätzliche Veränderungen vorgenommen.

"Nur in Märkten agieren, die man wirklich gut kennt"

Als Konsequenz der Notfalleinsätze will der BVR künftig Institute, "die überzogene Risikoprofile haben und kritische Geschäftsmodelle entwickeln" deutlich stärker in die Pflicht nehmen, wie BVR-Vorstand Daniel Quinten ausführte. Quinten betonte: "Wir haben klare Erwartungen an die Sorgfalt der Geschäftsführung in einer Genossenschaftsbank und an die Erfüllung der Sorgfaltspflichten der Institutssicherung. Diese Erwartungen werden wir stärker zum Gegenstand der Prüfung machen."