Initiative prangert Arbeitsbedingungen für Erntehelfer an

Aktualisiert am 25.03.2025 - 11:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Spargelernte in Deutschland: Rund 243.000 Menschen aus dem Ausland arbeiteten 2023 auf deutschen Feldern (Archivbild). (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa-bilder)

In diesen Tagen hat mancherorts schon die Spargelzeit begonnen. Auch dieses Jahr bringen Arbeiter etwa aus Osteuropa die Gemüseernte ein. Eine gewerkschaftliche Initiative beklagt Gesetzesverstöße.

Saisonarbeiter in der Landwirtschaft werden nach Einschätzung einer gewerkschaftlichen Initiative in Deutschland immer noch zu teils illegalen Bedingungen beschäftigt. Das geht aus dem Saisonbericht 2024 hervor, den die Initiative Faire Landarbeit in Frankfurt vorgestellt hat.