Autotransporter mit VW-Fahrzeugen (Symbolbild): Volkswagen verliert zwar in China, gewinnt dafür aber im Rest der Welt. (Quelle: Jochen Tack via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Zuwachs bei E-Autos

Deutlich nach unten ging es konzernweit in China, wo VW noch 644.000 Autos auslieferte, gut sieben Prozent weniger als vor einem Jahr. Zuwächse im Rest der Welt konnten das aber mehr als ausgleichen. In Europa ging es um 3,7 Prozent nach oben. In den USA zog der Absatz sogar um 6,2 Prozent an. Experten sehen darin Vorzieheffekte wegen der neuen Autozölle von US-Präsident Donald Trump, die seit Anfang April gelten.