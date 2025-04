24/7 für Sie erreichbar Welche Vorteile bietet Ihnen ein Direktversicherer?

Direkt und ohne Umwege zum Ziel: Gerade bei schwierigen Themen wünschen wir uns ein schnelles Ergebnis ohne unnötigen Ballast. Auch Direktversicherer wie CosmosDirekt arbeiten nach diesem Prinzip. Durch den Verzicht auf Makler und Zwischenhändler können Kunden viel Zeit und Geld sparen. Sehen Sie alle Vorteile im Überblick.

Es gibt Themen, die man gerne vor sich herschiebt – Versicherungen gehören auch dazu. Oft ist es dann – überspitzt gesagt – kurz vor zwölf, wenn man sich mit dem wichtigen Thema beschäftigt. Wann denken Sie beispielsweise daran, sich um eine Auslandskrankenversicherung zu kümmern? Kurz vor dem Urlaub oder schon Monate zuvor? Damit es Sie nicht kalt erwischt, bieten Ihnen Direktversicherer wie CosmosDirekt die Möglichkeit, sich rund um die Uhr online zu erkundigen. Doch das ist nicht alles: Unabhängig von Öffnungs- und Bürozeiten können Sie bei einem Direktversicherer Ihre Wunsch-Versicherung auch direkt online oder per Telefon abschließen.

75 Jahre CosmosDirekt – 75 Jahre für Sie da

Seit 1950 begleitet CosmosDirekt Menschen dabei, das zu schützen, was ihnen wirklich wichtig ist: Familie, Gesundheit, Eigentum, Träume. Was einst als "Vereinigte Saarländische Volkshilfe" begann, ist heute einer der führenden Direktversicherer Deutschlands – ein Unternehmen mit Mut zur Veränderung und Pioniergeist.

Schon in den 1980er Jahren setzte CosmosDirekt auf den Direktvertrieb, damals ein revolutionärer Schritt in einer von Außendienst geprägten Branche. Mitte der 90er-Jahre ging die erste Website online, und mit dem Aufkommen moderner Technologien entwickelte sich CosmosDirekt zum digitalen Vorreiter.

Ich habe den Technologiewandel live miterlebt – von den Lochkarten und dem riesigen Host-Computer im Keller bis zur KI. Ein bedeutender Schritt war unsere Website, die 1996 online ging. Thomas Wilhelm, CosmosDirekt-Pionier

1998 folgte der nächste große Schritt: CosmosDirekt wurde Teil der Generali in Deutschland und übernahm innerhalb des Konzerns eine Vorreiterrolle für die direkte Vermarktung von Versicherungen.

Anfang der Zweitausenderjahre ermöglichte CosmosDirekt erstmals den vollständigen Online-Vertragsabschluss, was damals und heute ein echter Meilenstein in Hinblick auf Kundenfreundlichkeit ist. 2013 bekam CosmosDirekt auch international Anerkennung: Eine Studie der Universität St. Gallen zeichnete CosmosDirekt als größten Direktversicherer in der Sparte Lebensversicherungen aus – ein starkes Signal für deutsche Versicherungskompetenz "Made in Saarbrücken".

Heute ist CosmosDirekt nicht nur rund um die Uhr erreichbar, sondern auch ein verlässlicher Partner für über 1,7 Millionen Kundinnen und Kunden. Und die Reise geht mit innovativen Lösungen, digitalen Services und einem Ziel weiter: Ihre Absicherung in allen Lebensphasen.

Happy BIRTHD€ALS – CosmosDirekt feiert Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke

Die Cosmos Lebensversicherungs-AG wird 75 Jahre alt und das wird gefeiert! Doch statt sich selbst Geschenke zu machen, beschenkt CosmosDirekt Sie. Im Rahmen der exklusiven Geburtstagsaktion warten die sogenannten BIRTHD€ALS auf Sie – mit attraktiven Vorteilen und einer starken Botschaft: CosmosDirekt will auch in Zukunft der zuverlässige Partner an Ihrer Seite sein.

Was steckt hinter den BIRTHD€ALS? Ganz einfach: Wenn Sie bis zum 31.05.2025 eine der acht Aktionsversicherungen abschließen, sichern Sie sich die Chance auf bis zu 75 € Amazon.de Gutscheine*. Und das Beste: Schon mit einem günstigen Beitrag ab 1,69 € monatlich, z. B. bei der Privat-Haftpflichtversicherung¹⁰, sind Sie dabei.

Diese Produkte sind Teil der Aktion:

Risikolebensversicherung

FlexInvest

Berufsunfähigkeitsversicherung

Unfallversicherung

Privat-Haftpflichtversicherung

Sterbegeldversicherung

Hausratversicherung

Wohngebäudeversicherung

Und als wäre das nicht schon genug, setzt CosmosDirekt noch einen drauf: Wer Freunde oder Familienmitglieder überzeugt, selbst eine FlexInvest- oder Kfz-Versicherung abzuschließen, erhält die dreifache Empfehlerprämie von 75 € statt der üblichen 25 €⁷. Jede Empfehlung zählt dabei nicht nur als Prämie, sondern auch als Los für die Verlosung von fünf iPhones 16 Pro Max!¹¹ ¹²

"Mit den BirthD€ALS möchten wir uns für Ihr Vertrauen bedanken. Wir versichern Ihnen, dass die Dinge, die Sie lieben, auch in den nächsten 75 Jahren bestens bei uns aufgehoben sind", betont Silke Ulber-Guthörl, Leiterin Vertrieb und Kundenberatung.

Ersparnisse, die Ihnen zugutekommen

Die Inflation hat uns fest im Griff. Umso wichtiger ist es, genau hinzusehen, wofür wir unser Geld ausgeben, und ob wir an den richtigen Stellen nicht vielleicht sogar den ein oder anderen Obolus sparen können. So sind Direktversicherer in der Lage, Ihnen deutlich günstigere Tarife bieten zu können als klassische Versicherer. Wie das möglich ist? Ganz einfach: Klassische Versicherer verfügen über ein Vertriebsnetz, das neben Versicherungsvertretern und Maklern auch über feste Standorte verfügt. Die Miete entsprechender Büroflächen sowie die Beschäftigung von Versicherungsagenten und Maklern ist teuer und spiegelt sich u. a. in den Tarifen der Versicherungen wider. CosmosDirekt dagegen nimmt die Ersparnis und gibt diese an die Versicherten weiter, damit die Kosten für Versicherungsbeiträge niedrig gehalten werden.

Ihr Rund-um-die-Uhr-Service

Direktversicherer zeichnen sich durch eine hohe Erreichbarkeit aus. So ist es CosmosDirekt wichtig, zu jeder Tages- und Nachtzeit für Sie und all Ihre Fragen erreichbar zu sein. Egal, ob per Telefon, E-Mail, per Post oder durch den Live-Support – CosmosDirekt ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche für Sie da.

Mit der meinCosmosDirekt-App haben Sie die Möglichkeit, Schäden und Versicherungsansprüche direkt zu melden. Hier können Sie außerdem Ihre Verträge selbst verwalten und zusätzliche Informationen einsehen.

Unterstützung – und das so schnell es geht

CosmosDirekt bietet Ihnen den Vorteil, dass sich ein spezialisiertes Team ausschließlich um Ihre Anliegen kümmert. Dank der engen Vernetzung der einzelnen Versicherungs-Experten mit allen Abteilungen im Unternehmen, können viele Aufgaben online schneller erledigt werden. So erfolgt die Bearbeitung von Schadenmeldungen in der Regel innerhalb weniger Werktage, was die Abwicklung für Sie deutlich erleichtert und vor allem beschleunigt.

Dauert die Schadenbearbeitung bei CosmosDirekt einmal länger als sieben Werktage, werden 50 Euro extra gezahlt als kleine Entschädigung¹.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Kostengünstig und schnell: Direktversicherer kommen ohne Vermittler aus. Dadurch können Sie preiswertere Tarife anbieten und zügiger agieren.

Direktversicherer kommen ohne Vermittler aus. Dadurch können Sie preiswertere Tarife anbieten und zügiger agieren. Einfach abschließen: Die Beantragung einer Versicherung bei einem Direktversicherer gestaltet sich oft unkompliziert, da Sie Ihre Verträge bequem online oder per Telefon abschließen können.

Die Beantragung einer Versicherung bei einem Direktversicherer gestaltet sich oft unkompliziert, da Sie Ihre Verträge bequem online oder per Telefon abschließen können. Self-Service: Über ein Kundenportal können Sie Ihre Verträge online verwalten und Schadenfälle schnell und einfach melden.

Über ein Kundenportal können Sie Ihre Verträge online verwalten und Schadenfälle schnell und einfach melden. Individualisierung: Direktversicherer zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, zum Beispiel durch die Option, den Versicherungsschutz individuell anzupassen.

Egal, ob nachts um zwei Uhr oder am Nachmittag um 15 Uhr – CosmosDirekt ist immer und jederzeit für Sie und Ihre Anliegen, rund um das Thema Versicherung, da. Transparent bietet Ihnen der Direktversicherer kostengünstige Versicherungen, ohne bei den Leistungen Abstriche zu machen.

