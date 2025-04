Ruhe bitte! Das stört Nachbarn am meisten an Ihnen

Aktualisiert am 11.04.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Es ist nicht der Geruch, auch nicht Ihre Unordnung oder der ungepflegte Balkon: Was Ihre Nachbarn wirklich zur Weißglut treiben kann und wie Sie dem Problem vorbeugen.

Was nervt Sie eigentlich am meisten am Verhalten Ihrer Nachbarn? Glaubt man einer Umfrage, ist es der Lärm, der aus fremden Wohnungen dringt. Rund jeder zweite Befragte (49 Prozent) fühlt sich davon gestört - sei es durch wummernde Bässe, laute TV-Geräusche oder kläffende Haustiere.