Finanzielle Freiheit So sichern Sie sich ein regelmäßiges Zusatzeinkommen

Sich regelmäßig Wünsche erfüllen, ohne dafür hart zu arbeiten – klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht unbedingt. Immer mehr Menschen entdecken, wie einfach sie ihr Vermögen clever nutzen können, um monatlich ein planbares Extra-Einkommen zu erhalten. Gerade in Zeiten, in denen die Lebenshaltungskosten steigen und Sparzinsen kaum Erträge bringen, wird diese Möglichkeit immer attraktiver. Was genau dahintersteckt, für wen sich das lohnt und wie man damit beginnt, erklärt dieser Artikel.

Ein kleines bisschen mehr – davon träumen viele Menschen. Mehr Zeit. Mehr Sicherheit. Mehr Freiheit. Ob es der spontane Kurzurlaub ist, die finanzielle Unterstützung für die Enkel oder einfach nur ein entspannter Alltag ohne ständiges Nachrechnen: Ein zusätzliches Einkommen, etwa durch ein Kapitaleinkommen, kann den Unterschied machen.

Was ist Kapitaleinkommen – und warum wird es immer wichtiger?

Ein solches Einkommen muss nicht zwangsläufig aus der Arbeit stammen. Immer mehr Menschen entdecken die Möglichkeiten des sogenannten Kapitaleinkommens, regelmäßige Zahlungen, die aus dem eigenen Vermögen entstehen. Dazu gehören unter anderem Zinsen, Kupons auf Anleihen oder Dividenden, die Unternehmen an ihre Anteilseigner ausschütten.

Zinsen und Kupons gelten dabei als der klassische Weg zu Kapitaleinkommen. Wer etwa Geld auf einem Festgeldkonto liegen hat oder Anleihen besitzt, erhält in der Regel jährlich einen festen Betrag. Diese Zahlung ist planbar und einfach nachvollziehbar. Doch gerade in der aktuellen Wirtschaftslage zeigt sich: Was früher eine verlässliche Einkommensquelle war, wird zunehmend unattraktiver. Denn die Zinswende ist im vollen Gange: Viele Zentralbanken senken ihre Leitzinsen wieder, um die Konjunktur zu stützen. Das hat direkte Auswirkungen auf Sparzinsen und Anleihekupons, denn sie sinken. Gleichzeitig bleibt die Inflation bestehen. Was also auf dem Papier nach einem Ertrag aussieht, verliert real an Kaufkraft. Wer beispielsweise 2 % Zinsen erhält, aber gleichzeitig 2 % Inflation hat, kann sich von seinem Geld real nichts mehr zusätzlich leisten.

Deshalb rücken Dividenden als dritte Möglichkeit in den Fokus, diese bieten nicht nur die Chance auf regelmäßige Ausschüttungen, sondern auch auf langfristige Wertsteigerung.

Dividenden als Einkommensquelle – das steckt dahinter

Dividenden sind regelmäßige Gewinnausschüttungen, die Unternehmen an ihre Aktionäre auszahlen. Investieren Sie also in Aktien eines Unternehmens, beteiligen Sie sich direkt an dessen Erfolg und werden dafür belohnt. Anders als bei Zinsen, die fest vereinbart sind, hängt die Höhe der Dividenden vom Gewinn des jeweiligen Unternehmens ab. Und genau hier liegt ihre Stärke: Denn Unternehmen sind in guten Jahren oft großzügig und in schwierigen Zeiten bemüht, stabile Ausschüttungen zu ermöglichen, denn Kürzungen könnten falsche Signale an den Markt senden.

Was viele unterschätzen: Dividenden sind ein zentraler Bestandteil der Gesamtrendite von Aktieninvestments. Laut der aktuellen Dividendenstudie 2025 von Allianz Global Investors stammen im europäischen Aktienmarkt über Zeiträume von mehreren Jahrzehnten bis zu 39 % der Gesamtrendite allein aus Dividenden¹ – ein beachtlicher Beitrag, der zeigt, wie wertvoll diese Erträge langfristig sind.

Eine Analyse von Allianz Global Investors macht zudem deutlich, dass allein im Jahr 2025 Unternehmen im MSCI Europe Index voraussichtlich 459 Milliarden Euro² an Dividenden ausschütten werden, was ein absoluter Rekordwert sein könnte. Auch wird im MSCI Europe eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,5 % erwartet. D. h. Anleger könnten pro Jahr etwa 3,5 % ihres eingesetzten Kapitals als Auszahlung erhalten³.

Ein weiterer Vorteil: Dividenden schwanken deutlich weniger als Aktienkurse oder Unternehmensgewinne. Das bedeutet mehr Planbarkeit und weniger Stress, ideal also für alle, die sich ein verlässliches Zusatzeinkommen wünschen, ohne sich täglich mit dem Auf und Ab der Börsen beschäftigen zu müssen. Gerade in Zeiten hoher Inflation und niedriger Zinsen sind Dividenden deshalb besonders gefragt. Sie können helfen, Ihre Kaufkraft zu erhalten und das Vermögen nicht nur zu sichern, sondern auch zu nutzen.

Für wen eignet sich ein monatliches Kapitaleinkommen besonders?

Viele Menschen verfügen über Vermögen, das bislang kaum Erträge bringt: Geld aus Erbschaften, der Verkauf einer Immobilie oder die Auszahlung einer Lebensversicherung. Solche Beträge liegen oft ungenutzt auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto und verlieren durch Inflation Jahr für Jahr an Wert. Dabei könnten sie mehr leisten: als Grundlage für ein planbares und regelmäßiges Einkommen.

Ein monatliches Kapitaleinkommen eignet sich für viele Lebensphasen und Bedürfnisse:

Rentnerinnen und Rentner, die ihre gesetzliche Rente aufbessern möchten, etwa nach dem Verkauf einer Immobilie. Wer z. B. 400.000 € aus einem Immobilienverkauf erhält, kann mit einer Ausschüttungsquote von 6 % monatlich rund 2.000 € zusätzliches Einkommen erzielen.⁴

Großeltern, die ihre Enkel beim Studium unterstützen möchten und ihre private Lebensversicherung ausgezahlt bekommen haben. Ein angelegter Betrag von 60.000 € könnte bei 6 % jährlich etwa 300 € im Monat bringen.⁴

Eltern, die Geld für Musikunterricht oder andere Wünsche ihrer Kinder zurücklegen, z. B. 18.000 € für den Gitarrenunterricht, was rund 90 € monatlich an Ausschüttung bedeuten kann.⁴

Menschen in ihrer Lebensmitte, die z. B. ihre private Krankenversicherung absichern möchten. Auch hier kann ein angelegtes Vermögen monatlich einen spürbaren Beitrag leisten – zwischen 300 und 700 € monatlich sind ein realistischer Bedarf.⁴

Solche Beispiele zeigen: Kapitaleinkommen muss kein Luxus sein, es kann auch ganz praktische Aufgaben erfüllen. Wichtig ist nur, das eigene Vermögen strategisch einzusetzen und dabei auf die passende Lösung zu setzen.

Wie funktioniert das mit den monatlichen Ausschüttungen?

Viele Anlegerinnen und Anleger kennen Fonds vor allem als langfristige Investmentlösung – etwa für die Altersvorsorge. Doch es gibt auch Fonds, die nicht nur auf Wachstum, sondern gezielt auf regelmäßige Erträge ausgerichtet sind. Hier setzt beispielsweise das Konzept von Plan12 an.

Plan12 ist ein Angebot von Allianz Global Investors, das eine Auswahl aktiv gemanagter Fonds umfasst. Diese Fonds schütten monatlich aus, es wird also zwölfmal im Jahr Geld an Sie überwiesen. Diese Ausschüttungen stammen primär aus Zinsen und Dividenden, die innerhalb des Fonds erzielt werden. Wenn nötig, kann die Auszahlung sogar durch sogenannte Substanzausschüttungen ergänzt werden, damit die monatliche Regelmäßigkeit bestehen bleibt.

Das Prinzip dahinter ist einfach:

Die Fonds investieren in breit gestreute Anlagen, z. B. dividendenstarke Aktien, Anleihen oder Mischformen.

Die erwirtschafteten Erträge werden nicht einbehalten, sondern regelmäßig an Sie ausgezahlt.

Sie erhalten dadurch ein planbares Zusatzeinkommen, das Sie flexibel nutzen können.

Ein weiterer Vorteil: Sie müssen keine Anteile verkaufen, um an Ihr Geld zu kommen. Die regelmäßige Ausschüttung sorgt für Liquidität, ohne dass Ihr Kapital selbst angetastet werden muss.

So starten Sie mit monatlichen Ausschüttungen

Der Weg zum monatlichen Kapitaleinkommen ist einfacher, als viele denken. Wer über Vermögen verfügt, kann dieses gezielt einsetzen, um sich ein planbares Zusatzeinkommen zu sichern. Doch wie geht man am besten vor?

1. Beratung suchen

Der erste Schritt führt zur Hausbank oder zu einem unabhängigen Finanzberater. Wichtig ist: Fragen Sie konkret nach Fonds, die monatlich ausschütten. Diese sind inzwischen auch für Privatanleger gut verfügbar.

2. Gemeinsam passende Fonds auswählen

Im Gespräch mit der Beraterin oder dem Berater lassen sich dann die Fonds finden, die zu Ihrer Lebenssituation und Ihren finanziellen Zielen passen. Möchten Sie auf Nummer sicher gehen oder sind Sie bereit, für höhere Ertragschancen auch etwas mehr Schwankung in Kauf zu nehmen?

Die Fonds aus der Plan12-Reihe decken genau diese Bandbreite ab – von defensiv bis chancenorientiert. So lässt sich das individuelle Risikoprofil gezielt berücksichtigen:

Defensive Varianten eignen sich zum Beispiel für Ruheständler, die einen stabilen monatlichen Betrag benötigen.

Chancenorientierte Fonds können für Anleger interessant sein, die noch langfristig planen und Wert auf Wachstum legen, etwa im Hinblick auf die Ausbildung ihrer Kinder oder ein Sabbatical.

3. Plan12 gezielt ansprechen

In Deutschland sind Fonds mit monatlichen Ausschüttungen mittlerweile leicht zugänglich, und namhafte Anbieter wie Allianz Global Investors haben sich genau auf dieses Bedürfnis spezialisiert. Mit Plan12 steht Ihnen eine Produktpalette zur Verfügung, die monatlich Erträge ausschüttet und dabei professionell gemanagt wird. Die Fonds kombinieren u. a. Zinsen, Dividenden und eine breite Streuung – und können so aus vorhandenem Vermögen eine dauerhafte Einkommensquelle machen.

Mehr finanzielle Freiheit – was regelmäßige Ausschüttungen bewirken können

Ein planbares Zusatzeinkommen kann vieles verändern: Es schafft nicht nur finanziellen Spielraum, sondern auch ein neues Lebensgefühl. Denn wer weiß, dass jeden Monat ein verlässlicher Betrag aufs Konto kommt – zusätzlich zur Rente oder zum Gehalt – gewinnt Sicherheit, Freiheit und neue Möglichkeiten. Für manche ist es der lang ersehnte Kurzurlaub, für andere die Unterstützung der Enkelkinder oder einfach der Gedanke, sich zwischendurch auch mal etwas gönnen zu können. Es geht nicht um Reichtum, sondern um mehr Lebensqualität.

Mit einem klugen Einsatz des eigenen Vermögens lassen sich diese Freiräume schaffen. Und das mit Lösungen, die transparent, professionell gemanagt und leicht zugänglich sind, wie Plan12 von Allianz Global Investors.

