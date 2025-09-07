Bäcker lockt mit Traumzinsen 4,25 Prozent: Guter Deal oder riskante Geldanlage?

Von Leon Bensch 07.09.2025 - 09:00 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ausschnitt aus dem Infoflyer: Heberer wirbt auf Brotlaiben für seine Genussanleihe mit jährlich 4,25 Prozent Zinsen. (Quelle: t-online/saz)

Vom Brötchen zum Investment: Eine bekannte Bäckereikette wirbt bei Kunden für "Genussanleihen" und verspricht hohe Zinsen. Doch die Geldanlage birgt hohe Risiken.

Wer in den letzten Wochen eine Bäckerei der Kette Heberer, auch bekannt unter dem Namen Wiener Feinbäcker betrat, dürfte sich gewundert haben: Dort lagen riesige Brotlaibe aus, auf denen mit Mehl groß "4,25 Prozent" prangte. Zudem sah man große Aufsteller vor dem Eingang und Flyer auf den Tischen, die für "unsere Genussanleihe" warben.

4,25 Prozent Zinsen pro Jahr, das verspricht der Bäcker jenen Anlegern, die mindestens 1.000 Euro investieren. Das Geld ist laut Prospekt dann etwa viereinhalb Jahre, bis zum 28. Februar 2030, fest gebunden. Ein Deal, der erst einmal gut klingt: Aus 1.000 Euro würden nach fünf Jahren etwa 1.276 Euro. Das ist mehr, als ein Festgeld mit gleicher Laufzeit derzeit abwirft. Die sprichwörtliche Kirsche auf der Sahnetorte.

Für Heberer sind die Genussanleihen nach eigenen Angaben Ausdruck einer besonderen Kundennähe und Loyalität zum Unternehmen. Viele Kunden seien seit der ersten Anleihe vor knapp 15 Jahren dabei und hätten sich langjährig Zinsen gesichert. Anleger würden Teil der Familie, unterstützten das Handwerk und investierten in ein traditionsreiches Unternehmen mit Zukunft.

Gut gesagt, gut gemeint? Sollten Sie hier wirklich Ihr Geld für den Vermögensaufbau oder die Altersvorsorge investieren?

Riskanter ist als klassische Anleihen

Die Wiener-Feinbäcker-Genussanleihe ist eine sogenannte Inhaberschuldverschreibung (IHS) mit Wertpapierkennnummer (WKN). Ein solches Papier schreibt eine Forderung des Anlegers gegenüber dem Unternehmen fest: Heberer verpflichtet sich, den von Anlegern geliehenen Betrag zu einem bestimmten Datum zurückzuzahlen und regelmäßig Zinsen in der zugesagten Höhe zu leisten.

Und die Risiken? Geht der Herausgeber der IHS pleite, gehen Anleger zwar nicht automatisch leer aus. In der Praxis bekommen Banken oder andere Kreditgeber aber zuerst ihr Geld zurück, weil sie sich ihre Darlehen durch Sicherheiten wie Maschinen oder Immobilien haben absichern lassen. Nur, wenn dann noch genügend Firmenvermögen übrig ist, erhalten auch Anleger der IHS etwas aus dem Insolvenztopf.

Die "Genussanleihe" ist übrigens auch nicht mit einer Staatsanleihe oder Unternehmensanleihe zu vergleichen. Denn sie besitzt kein Rating, also eine Art Schulnote, mit der Agenturen wie Standard & Poor’s oder Fitch die Kreditwürdigkeit des Schuldners und das Ausfallrisiko der Anleihe einschätzen. Wer das Verlustrisiko der Heberer-Anleihe bewerten will, muss selbst in die Bücher schauen.

Genussanleihe ist kein Genussrecht Heberer hat sich mit der Bezeichnung "Genussanleihe" für ein Wortspiel entschieden. Denn Brötchen, Teilchen und Kuchen bereiten dem Gaumen Genuss. Geld fließt aber in eine Inhaberschuldverschreibung (IHS). Das ist wichtig, denn es existieren auch "Genussrechte", die mehr Risiken bergen als Inhaberschuldverschreibungen. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel zum Grauen Kapitalmarkt.

Warum nicht einfach zur Bank?