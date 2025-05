Was ist eine fondsgebundene Lebensversicherung?

Bei einer fondsgebundenen Lebensversicherung zahlen Sie regelmäßig Beiträge, die in ausgewählte Investmentfonds fließen. Auch Einmalbeiträge sind möglich. Diese Fonds investieren das Geld breit gestreut in verschiedene Anlageformen. So können Sie je nach Risikobereitschaft zwischen konservativen und chancenorientierten Fonds wählen. Ihre Beiträge werden also nicht fest verzinst, sondern dynamisch investiert, was langfristig höhere Erträge ermöglichen kann.