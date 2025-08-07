Absprache, Ausgleich und Co Liebe mit Lohnlücke: So bleibt die Beziehung fair

Nicht nur kurzfristig denken: Gehaltsunterschiede bei Paaren können auch im Alter noch zu Ungerechtigkeit führen.

Einkommensunterschiede in Partnerschaften sind keine Seltenheit. Damit die finanzielle Ungleichheit nicht zum Problem wird, kann eine frühzeitige Kommunikation sinnvoll sein. Doch das ist nicht alles.

Er verdient deutlich mehr als sie. Oder umgekehrt. Gemeinsame Urlaube, große Anschaffungen, der Alltag – alles wird gemeinsam gelebt, aber unter Umständen nicht gleich finanziert. Einkommensunterschiede in Partnerschaften sind absolut keine Seltenheit – doch wie geht man damit um, ohne dass die Liebe leidet? Fünf Expertinnen und Experten geben Antworten – und zeigen: Eine faire Aufteilung ergibt sich nicht allein aus den Zahlen.

Der wichtigste Faktor in so einer Konstellation: Kommunikation. Und zwar so offen und so früh wie möglich, rät Finanzcoachin Henriette Dieckhoff. Denn das Geld betreffe jeden Lebensbereich - Alltag, Träume, Pläne und Krisen. Wer Einkommensunterschiede, deren Auswirkungen und mögliche Lösungen also nicht klar thematisiert, riskiere "Missverständnisse, Frust oder sogar Vertrauensbrüche".

Hinter nackten Zahlen steckt viel mehr

Auch Diplom-Psychologin Britta Bettendorf vom Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen empfiehlt, möglichst offen über das Thema zu sprechen - allerdings mit Fingerspitzengefühl. Denn nicht selten versteckten sich hinter den nackten Zahlen noch ganz andere Dinge.

Geld werde häufig etwa mit Gesehenwerden, Kontrolle, Schuld und Freiheit gleichgesetzt. Oder auch mit Macht, wie Prof. Lena Hipp vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zu bedenken gibt. Um solche hartnäckigen Narrative aufzubrechen, ist die Kommunikation also wichtig. Und zwar behutsam, um sein Gegenüber nicht zu verletzen.

Der ideale Zeitpunkt für Absprachen ist individuell

Das erste Date ist dafür mit Sicherheit noch nicht der geeignete Zeitpunkt, findet Hipp. Selbst wenn man anhand des Treffpunkts, des Wohnorts, der Kleidung, des Autos oder des Auftretens womöglich ablesen könne, wie es um die finanzielle Situation des anderen bestellt sei. Der bessere Zeitpunkt, um über Finanzen zu reden, sei eher, wenn sich die Beziehung allmählich verfestigt, man zusammenziehen möchte oder etwa ein gemeinsames Konto einrichtet.

Was hingegen schädlich für die Beziehung sein kann: Schuldzuweisungen, die Romantisierung von Verzicht oder die Darstellung der finanziellen Ungleichheit als alternativlos. Dadurch entstehen Prof. Malte Martensen von der IU Internationale Hochschule zufolge verdeckte Machtverhältnisse. "Wer den Partner oder die Partnerin wirtschaftlich mitträgt, sollte dies bewusst, transparent und vor allem ohne Erwartungshaltung tun."

Verhältnismäßige Aufteilung der Kosten oft am fairsten

Aber gibt es eine Möglichkeit, die Finanzen auch bei einem Einkommensgefälle innerhalb einer Partnerschaft gerecht aufzuteilen? Finanzcoachin Dieckhoff zufolge bedeutet fair in so einem Fall: Gemeinsame Ausgaben werden anteilig nach Einkommen geteilt. Wer mehr verdient, zahlt mehr. Wer weniger verdient entsprechend weniger. "Das schafft ein Finanzteam auf Augenhöhe" und verhindere, dass sich einer dauernd nicht leisten kann, was für den anderen normal ist. Durch die verhältnismäßige Beteiligung am finanziellen Alltag würden Entscheidungen so gleichberechtigt getroffen, sagt auch Malte Martensen.