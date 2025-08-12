t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Aktienrückkäufe oder Dividenden: Diese Strategie bringt mehr Gewinn

Kolumne
Die Anleger
Geldanlage, Börse, private AltersvorsorgeWöchentliche Artikel zu Geldanlage, Börse und private AltersvorsorgeDie Anleger
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextKlöckners erster Post nach Liebesgerüchten
TextKlettergarten: 14-Meter-Sturz in den Tod
TextÜberreste von Antarktis-Forscher gefunden
TextNotarzteinsatz bei Konzert von Schlagerstar
TextGroßer Autohändler ist insolvent

Aktienrückkäufe oder Dividenden
Diese Strategie bringt Anlegern mehr Gewinn

Von t-online, llb
12.08.2025 - 09:45 UhrLesedauer: 3 Min.
Ein Paar kontrolliert seine Finanzen.Vergrößern des Bildes
Ein Paar kontrolliert seine Finanzen: Sind Aktienrückkäufe der neue Dividenden-Trend? (Quelle: PeopleImages)
News folgen

Regelmäßige Ausschüttungen sind beliebt, aber nicht immer am lukrativsten. Welche Alternative Dividenden sogar überholt hat, verrät eine Studie.

Viele Anleger achten bei der Auswahl von Aktien, Fonds oder ETFs in erster Linie auf Dividenden. Unternehmen, die regelmäßig hohe Dividenden ausschütten, bringen Jahr für Jahr verlässliche Zusatzeinnahmen.

Loading...

Doch auch Aktienrückkäufe können für Investoren lukrativ sein – sie steigern zwar nicht sofort die Ausschüttung, erhöhen jedoch den Kurswert der Aktie im Laufe der Zeit. Der Effekt zeigt sich allerdings erst beim Verkauf der Anteile.

Eine aktuelle Analyse des Vermögensverwalters HQ Trust zeigt, welche der beiden Strategien in den vergangenen zehn Jahren besser abgeschnitten hat.

Zwei Strategien im Vergleich

Aktienrückkäufe und Dividenden sind beides Wege, wie Unternehmen ihre Gewinne an Anleger weitergeben können. Bei Dividenden fließt das Geld direkt aufs Verrechnungskonto. Aktienrückkäufe dagegen erhöhen in der Regel den Gewinn pro Aktie, weil weniger Aktien im Umlauf sind, und das kann den Kurs anheben.

Für die Analyse hat Sebastian Dörr, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, die Wertentwicklung zweier Aktienindizes über einen Zeitraum von zehn Jahren untersucht:

  • S&P Global Dividend Aristocrats: Unternehmen, die ihre Dividenden über viele Jahre hinweg konstant gesteigert oder zumindest nicht gesenkt haben.
  • Nasdaq Global Buyback Achievers Index: Firmen, die innerhalb von zwölf Monaten mindestens fünf Prozent ihrer ausstehenden Aktien zurückgekauft haben.

Aktienrückkäufe schlagen Dividenden

"In den vergangenen zehn Jahren haben die Aktienrückkäufer die Dividendenzahler deutlich hinter sich gelassen", erklärt Dörr. Während der globale Buyback Achievers, also der Aktienrückkäufe-Index, im Mittel eine jährliche Rendite von 10,5 Prozent erzielt hat, kamen die Dividendenaristokraten nur auf 6,1 Prozent pro Jahr.

Allerdings war der Rückkäufe-Index mit größeren Schwankungen verbunden. Dürr: "Die Volatilität lag mit 16,9 Prozent klar über der der Dividendenstrategie, wo es 14,8 Prozent waren." Zum Vergleich: Der Weltaktienindex MSCI All Country World Index (ACWI) lag mit einer Rendite von 9,5 Prozent und einer Volatilität von 15,2 Prozent zwischen den beiden anderen Indizes.

Beim maximalen Wertverlust innerhalb des Beobachtungszeitraums waren die Unterschiede geringer. "Der Global-Buyback-Index lag bei 34,8 Prozent und der Dividendenaristokraten-Index bei 37,7 Prozent. Hier konnte sich der ACWI mit einem maximalen Verlust von 30,4 Prozent leicht absetzen", so Dörr.

Gründe für die Unterschiede

Einen Grund für die bessere Entwicklung des Rückkäufe-Index sieht Dörr in der unterschiedlichen Zusammensetzung. "Beide Strategien setzen vermehrt auf Werte aus der Finanzbranche. Unter den Dividenden-Aristokraten sind zudem Versorger und Immobilienwerte stärker vertreten. Bei den Aktienrückkäufern dominieren hingegen Aktien aus den Sektoren Industrie sowie zyklischer Konsum."

Gemeinsam ist beiden, dass der IT-Sektor im Vergleich zum Weltindex ACWI untergewichtet ist. Auf Seiten der Aktienrückkäufer war laut Dürr von den sogenannten Magnificent 7 – also die "Glorreichen Sieben": Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft, Nvidia und Tesla – einzig Apple für wenige Monate im Portfolio, was die Outperformance der Aktienrückkäufer umso beachtlicher machte.

Auch die regionale Ausrichtung unterscheidet sich. "Bei den Aktienrückkäufern haben in den vergangenen zehn Jahren die nordamerikanischen Unternehmen den Index dominiert", sagt Dörr. Der Anteil Nordamerikas lag im Mittel bei zwei Dritteln und damit sogar höher als im Weltindex ACWI. Zum Vergleich: Bei den Dividendenzahlern lag dieser Wert bei weniger als 50 Prozent.

Meistgelesen

Europa war bei den Dividendenaristokraten stärker vertreten: "Mit knapp 30 Prozent im Schnitt war der Europa-Anteil doppelt so hoch wie bei den Aktienrückkäufern." Ein Grund: "Für US-Unternehmen ist es oft steuerlich attraktiver, eigene Aktien zurückzukaufen, statt Gewinne als Dividende auszuschütten."

Fazit

Die Analyse von HQ Trust zeigt: In den vergangenen zehn Jahren hat der Aktienrückkäufe-Index im Durchschnitt eine höhere Rendite erzielt als die Dividendenaristokraten, auch wenn Anleger dafür stärkere Kursschwankungen in Kauf nehmen mussten.

Für Privatanleger ist es leicht möglich, beide Ansätze ins Portfolio zu holen: Sowohl der Nasdaq Global Buyback Achievers als auch der S&P Global Dividend Aristocrats sind in Deutschland in Form von ETFs handelbar, zum Beispiel über Xetra oder andere Börsenplätze. Wer langfristig investieren möchte, kann so gezielt auf die Strategie setzen, die zur eigenen Risikobereitschaft passt.

Kapitalmarktanalyst Dörr empfiehlt Anlegern, bei einer gezielten Strategieauswahl auch auf die regionale Verteilung zu achten: "Nur so lässt sich eine solche Strategie wirksam ins Gesamtportfolio integrieren."

Verwendete Quellen
  • Chart of the Week: "Aktienrückkauf vs. Dividende: Rückkauf schlägt Rückfluss" vom Family Office und Vermögensverwalter HQ Trust
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AppleDividende & Erträge: Infos und Ratgeber
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom