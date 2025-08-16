Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine Reform soll die betriebliche Altersvorsorge attraktiver machen. Doch ein Branchenkenner warnt: So verpufft die Chance auf eine echte zweite Rentensäule.

Teure Strukturen, bürokratische Hürden und renditeschwache Verträge – die betriebliche Altersvorsorge (bAV) steckt in einem System fest, das aus den 90er-Jahren stammt und bis heute vor allem der Versicherungswirtschaft nutzt, sagt Marc Karkossa. Er ist Mitgründer und CEO von Dyno, einer digitalen Verwaltungsplattform für die betriebliche Altersvorsorge.

Für Karkossa ist der geplante Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der bAV ein "optisches Feigenblatt auf ein kaputtes System". Zwar enthalte er sinnvolle Ansätze, doch zentrale Probleme blieben unangetastet. Millionen Beschäftigte, so warnt er, würden dadurch um ihre Erträge gebracht.

Im Interview mit t-online erklärt Karkossa, warum Deutschland im internationalen Vergleich bei der kapitalgedeckten Vorsorge zurückliegt, welche Reformschritte sofort Wirkung entfalten könnten – und weshalb ausgerechnet ein einziger Hebel den gesamten Markt verändern würde.

t-online: Zu viele Rentner, immer weniger Beitragszahler – die gesetzliche Rente in Deutschland steht vor einem großen Problem. Sehen Sie in der aktuellen Rentenpolitik der Bundesregierung eine echte Bereitschaft zu Reformen?

Marc Karkossa: Wir sehen aktuell eher symbolische Schritte als echte Reformbereitschaft. Viele Vorschläge kratzen nur an der Oberfläche oder zementieren bestehende Strukturen – insbesondere in der betrieblichen Altersvorsorge. Dabei ist längst klar: Das System braucht keine kosmetischen Korrekturen, sondern ein radikales Update. Deutschland hinkt im internationalen Vergleich bei der kapitalgedeckten Vorsorge massiv hinterher – auch weil man sich politisch zu lange nicht getraut hat, es mit der Versicherungswirtschaft aufzunehmen.

Zur Person Marc Karkossa ist Mitgründer und CEO der digitalen Plattform Dyno. Sie vermittelt provisionsfreie bAV-Lösungen auf ETF-Basis an, verwaltet diese für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und schafft Transparenz für Einzahler. Davor arbeitete Karkossa acht Jahre lang in der familieneigenen Versicherungsagentur.

Sie sagen, der aktuelle Reformvorschlag zur bAV greife zu kurz. Was genau ist aus Ihrer Sicht das Ziel von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas?

Das erklärte Ziel ist, mehr Menschen Zugang zur bAV zu verschaffen und gleichzeitig die Arbeitgeber zu entlasten. Ein Ziel, das wir teilen. Aber der Entwurf liefert keine Lösungen, die dieses Ziel wirklich erreichen. Die bestehenden Probleme – hohe Kosten, Intransparenz, mangelnde Flexibilität – werden kaum adressiert. Stattdessen wird ein optisches Feigenblatt auf ein kaputtes System geklebt. Wenn man Menschen wirklich zur Vorsorge bewegen will, braucht es moderne Produkte mit hoher Nettorendite, echte Wahlfreiheit und endlich eine digitale Infrastruktur.

Welche konkreten Impulse im Gesetzentwurf halten Sie für sinnvoll oder notwendig?

Die Einführung von Opting-out-Modellen ist ein echter Fortschritt – wenn sie klug umgesetzt werden. Menschen entscheiden sich häufig nicht aktiv gegen Vorsorge, sondern sie schieben das Thema auf. Wenn der Standard stattdessen ist: "Du sparst für später, außer du willst aktiv widersprechen", erreichen wir deutlich mehr Menschen. Aber: Dieses Instrument darf nicht missbraucht werden, um sie in teure, provisionsbelastete Verträge zu drängen. Opting-out muss Hand in Hand mit Kostentransparenz und Produktqualität gehen.

Es geht nicht um Kleinigkeiten – bei vielen klassischen Verträgen wird real mehr Geld verbrannt als aufgebaut. Marc Karkossa

Sie sprechen von mangelnder Kosteneffizienz: Wo sehen Sie konkret versteckte oder vermeidbare Kosten, die die Rentabilität der bAV aushebeln?