Börsenturbulenzen? So machen Sie Ihr Depot krisenfest

Außerdem rät er, undurchsichtige Produkte ganz zu meiden, teure Produkte nur nach ausführlicher Prüfung zu wählen und spekulative Produkte höchstens beizumischen.

Weltweite ETFs enthalten viele US-Unternehmen – sollte man da jetzt nachjustieren?

In den meisten globalen Indizes wie dem MSCI World sind US-Unternehmen mit einem Anteil von rund 70 Prozent vertreten. Aktuell bereitet das einigen Anlegern Sorgen. Aber Experten wie Thomas Krüger beruhigen: Dass globale Indizes stark von US-Titeln geprägt sind, spiegle die hohe Marktkapitalisierung vieler US-Unternehmen wider. Das sei nicht per se problematisch, weil US-Firmen oft international aufgestellt sind. "Wer jedoch gezielt eine gleichmäßigere Ländergewichtung möchte, kann über alternative Indizes oder ergänzende Investments in andere Regionen nachdenken", so Krüger weiter.

Was sind Tipps für Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich stärker absichern möchten?

"Wer sich absichern möchte, sollte zunächst prüfen, ob der Aktienanteil zum persönlichen Risikoprofil passt, und gegebenenfalls einen Teil des Portfolios in sicherere Anlagen wie Tages- oder Festgeld umschichten", sagt Thomas Krüger. Zudem helfe es, Sparpläne weiterlaufen zu lassen, um Marktschwankungen langfristig auszugleichen.

Panikverkäufe, wenn die Kurse gerade in den Keller gehen, sind hingegen selten eine gute Idee. Sie realisieren die Kursverluste, die bis dahin ausschließlich auf dem Papier bestanden, lediglich und nehmen einem die Chance auf eine spätere Erholung des Kurses.

"Wichtig ist aus unserer Sicht zudem ein Notgroschen außerhalb des Depots", sagt Paul Maares. Denn wer ungeplant Geld benötigt, etwa weil das Auto defekt ist oder die Waschmaschine ersetzt werden muss, sollte nicht gezwungen sein, Wertpapiere zu verkaufen - womöglich noch zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Und wie reagiert man, wenn die Krise das Depot doch mal durchrüttelt?

Wenn auch das krisenfeste Depot mal ordentlich durchgeschüttelt wird, dann gilt: "Ruhe bewahren, Schwankungen aushalten – und den langfristigen Anlagehorizont niemals aus dem Blick verlieren", sagt Paul Maares. Negative Nachrichten gehören zum Investieren dazu. An der Börse gibt es immer mal wieder Einbrüche, die in guten Jahren bisher aber schnell wieder wettgemacht wurden.

Und eine Krise schafft auch Chancen. "Man bekommt für das gleiche Geld mehr Unternehmen", sagt Olaf Stotz. Wenn nämlich die Kurse fallen, sind die Anteile deutlich günstiger zu bekommen.