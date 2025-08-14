Am Flughafen Frankfurt Super Star kehrt heim: Lufthansa zeigt historische Flugzeuge

Von dpa Aktualisiert am 14.08.2025 - 13:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Per Schwertransport kommt das historische Flugzeug nach Frankfurt. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zum Jubiläum im kommenden Jahr spendiert sich die Lufthansa einen spektakulären Showroom. Als erstes Exponat ist in der Nacht ein Flugzeug eingetroffen, das mal als das schönste der Welt galt.

Noch fehlen die Flügel, doch die Lockheed Super Star zieht auf der Baustelle am Frankfurter Flughafen bereits alle Blicke auf sich. Im Vergleich zu den heutigen Flugzeug-Jumbos wirkt der im historischen Lufthansa-Kleid neu lackierte Flugzeugrumpf erstaunlich zierlich. Zusammen mit einer historischen Junkers Ju 52 soll das viermotorige Propeller-Flugzeug aus den 1950er Jahren zum Publikumsmagneten des neuen Besucher- und Konferenzzentrums direkt neben der Lufthansa-Zentrale werden.

Loading...

Die Super Star aus der Constellation-Baureihe symbolisiert den Höhepunkt der propellergetriebenen Passagierflugzeuge und gleichzeitig die fliegerische Aufbruchstimmung Ende der 1950er Jahre, sagt Projektleiter Wolfgang von Richthofen. Denn so schön und elegant, wie sie mit ihren vier 16-Zylinder-Motoren und dem mächtigen dreiflossigen Leitwerk auf viele Zeitgenossen auch wirkte: Vergleichsweise schnell wurde die nur in 44 Exemplaren gebaute Super Star durch die aufkommenden Düsenjets wie der Boeing 707 verdrängt.

Ohne Stopp über den Atlantik

Auch bei der nach dem Weltkrieg gerade wieder neu gegründeten Lufthansa spielte sie nur eine Zwischenrolle. Die Gesellschaft setzte von 1958 bis 1960 vier Super Stars als Passagierflugzeuge für bis zu 99 Gäste ein. Bis zur Außerdienststellung im November 1965 flogen die viermotorigen Maschinen noch als Frachter. Im Linienverkehr verkehrten sie meist auf der Strecke Hamburg-Frankfurt-New York ohne Zwischenstopp über den Atlantik. Bis zu 17 Stunden dauerten diese Flüge.

Die Flügel der Super Star werden bereits in der kommenden Woche erwartet. Noch älter, nämlich aus dem Jahr 1936, ist die Junkers Ju 52, die bis vor wenigen Jahren noch auf Rundflügen beispielsweise in Frankfurt oder zum Hamburger Hafenfest unterwegs war. Die in Lippstadt-Paderborn restaurierte "Tante Ju" mit der historischen Kennung D-AQUI soll noch im September nach Frankfurt gebracht werden.

Dass beide Flugzeuge per Schwertransport anrollen müssen, liegt daran, dass sie nicht mehr für den Luftverkehr zugelassen sind. Bei der Super Star hat die Lufthansa Technik ambitionierte Pläne aufgegeben, Nostalgie-Flüge für Passagiere anzubieten.

Vorstand stoppte Sanierung aus Kostengründen

Die Ausstellungsmaschine ist anders als die Junkers streng genommen nie für Lufthansa geflogen. Zehn Jahre lang hatten Techniker der Lufthansa-Berlin-Stiftung in Auburn im US-Staat Maine versucht, aus drei Oldtimern des Typs eine flugfähige Maschine zusammenzubauen. Als Grundgerüst diente ein Flugzeug der US-Gesellschaft TWA, das deutlich weniger Rost angesetzt hatte als die ebenfalls aufgekaufte Lufthansa-Maschine mit der Kennung D-ALAN.