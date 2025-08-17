Klare Regeln und Kommunikation Geld verleihen, ohne Freundschaft zu riskieren: So geht"s

Hört die Freundschaft auf, wenn es ums Geld geht? Das kommt ganz darauf an. Wer feste Regeln für Leihen festlegt, fährt im Zweifel besser.

Benötigt ein Freund oder jemand aus dem familiären Umfeld finanzielle Unterstützung, wären wohl viele bereit, zu helfen. Damit es keinen Streit um die Rückzahlung gibt, hilft gute Vorbereitung.

Der Kumpel baut gerade ein Haus und hat noch dazu kürzlich Nachwuchs bekommen, weshalb die Frau derzeit nicht arbeitet – und dann geht auch noch das Auto kaputt. Ob man ihm die 4000 Euro für die Reparatur leihen könne, nur bis zum Ende der Elternzeit in einem halben Jahr?

Verschiedenen Umfragen zufolge haben viele Betroffene bei kurzfristigen finanziellen Engpässen schon einmal Familie oder Freunde um Hilfe gebeten – und das Geld auch erhalten. Was aber passiert, wenn dieses Geld nicht wie vereinbart zurückkommt?

Wie kann man im privaten Umfeld vorgehen, um die Beziehung möglichst nicht zu gefährden? Muss man notfalls damit leben können, dass das Geld weg ist? Und hört bei Geld dann tatsächlich die Freundschaft auf? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was sollte ich bedenken, bevor ich einem Freund oder einer Freundin Geld leihe?

"Wir projizieren viele Dinge auf Geld und das Gleiche gilt dann auch für Schulden", sagt Honorarberaterin Anica Schulz. Würde ich mich selbst ausgenutzt fühlen, wenn ich einem Freund finanziell aus der Patsche helfe – und diese Person zahlt das Geld dann einfach nicht zurück? Oder hätte ich ein Problem damit, eine Person, die in meiner Schuld steht, daran zu erinnern? "Solche Fragen sollte ich mir auf jeden Fall stellen, bevor ich jemandem privat Geld leihe."

Was es zudem zu bedenken gilt: Die Person, der ich das Geld leihe, bringt eine ganz andere Geld-Prägung mit als ich selbst. "Es lohnt sich also auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die andere Person im Umgang mit Geld bislang erlebt hat", sagt Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Betriebswirt.

Erschwert wird das Ganze dadurch, dass Geld in Deutschland als eines der größten Tabu-Themen überhaupt gilt. "Wenn ich einem Freund ein Buch oder einen Regenschirm leihe, habe ich kein Problem, danach zu fragen, ob ich die Dinge zurückhaben kann. Bei Geld aber sieht das ganz anders aus", sagt Krüger.

Inwiefern kann eine Leihe im privaten Umfeld heikel sein?

"Wenn Freunde oder Familie einen nach Geld fragen, will man eigentlich großzügig sein, weil man in einer emotionalen Beziehung zueinander steht", sagt Wolfgang Krüger. Das Sprichwort "Bei Geld hört die Freundschaft auf" zeigt aber, dass finanzielle Angelegenheiten private Beziehungen stark belasten können - weil die Freundschaft quasi ein Preisschild bekommt.