Klimaforscher Studie: Hochwasserschäden durch Anpassung verringert

Von dpa Aktualisiert am 18.08.2025 - 14:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) haben Überschwemmungen in Europa, wie hier in Spanien, untersucht. (Archivbild) (Quelle: Rafael Bastante/EUROPA PRESS/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

1.729 Überschwemmungen binnen 70 Jahren haben Klimaforscher untersucht. Eine Studie zeigt, wie sich Hochwasser-Folgen verringert haben.

Besserer Hochwasserschutz und andere Anpassungsmaßnahmen haben wirtschaftliche Flutschäden in Europa seit 1950 deutlich verringert. Zu diesem Ergebnis kommt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einer Studie. Ein Forscherteam untersuchte 1.729 Überschwemmungen, die sich zwischen 1950 und 2020 in Europa ereigneten.

Loading...

Anpassungsmaßnahmen - darunter private Vorsorge, Frühwarnsysteme und Notfallpläne - haben demnach die wirtschaftlichen Schäden durch Überschwemmung seit 1950 um 63 Prozent und die Zahl der Todesopfer um 52 Prozent verringert. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist die wirtschaftliche Belastung prozentual deutlich gesunken und macht heute nur noch etwa ein Drittel des Werts in den 1950er-Jahren aus, lautet ein Ergebnis der Untersuchung, die in der Fachzeitschrift "Science Advances" veröffentlicht wurde.