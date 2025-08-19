t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Wechsel an der Führungsspitze der Digitalbank N26

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoKennedy-Enkel verspottet Melania Trump
TextMoskau schickt Ukraine 1.000 Leichen
TextTeufelshorn: Abenteurer stürzt in den Tod
TextNach Horrorfoul: So steht es um BVB-Profi
TextEdeka: Wichtiger Zulieferer ist insolvent

Neo-Banken
Wechsel an der Führungsspitze der Digitalbank N26

Von dpa
Aktualisiert am 19.08.2025 - 14:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Valentin StalfVergrößern des Bildes
N26-Mitbegründer Valentin Stalf wird sich aus dem operativen Führungsgeschäft der Digitalbank zurückziehen. (Quelle: Christian Charisius/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Valentin Stalf, der Mitbegründer der Neo-Bank N26, gehört bislang zu den Topstars der deutschen Techszene. Nach Kritik an seiner Managerrolle zieht der Wiener sich nun als CEO zurück.

Die deutsche Digitalbank N26 hat einen Führungswechsel eingeleitet. N26-Mitbegründer Valentin Stalf kündigte an, sich "zeitnah" von seiner Position als Co-CEO aus der operativen Verantwortung zurückzuziehen. Er werde nach einer Übergangszeit in den Aufsichtsrat der Berliner Digitalbank wechseln.

Loading...

Zuvor hatten Medien wie das "Manager Magazin" und das "Handelsblatt" berichtet, dass ein Zwischenprüfungsbericht der Bankenaufsicht Bafin "verheerend" ausgefallen sei. Dabei soll es unter anderem um die Frage gegangen sein, wie viel Kredit das Institut an seine Kunden vergeben könne. Vor diesem Hintergrund hätten Investoren Druck gemacht, die Führungsspitze N26 zu verändern.

Stalf bleibt Großinvestor

Valentin Stalf hat N26 2013 zusammen mit Maximilian Tayenthal gegründet. Mit dem Rückzug aus dem operativen Geschäft wird Stalf der Neobank nicht den Rücken kehren. Zusammen halten beide Gründer knapp 20 Prozent der Anteile an N26. Tayenthal bleibt in seinen aktuellen Rollen als Vorstand der N26 Gruppe und Bank.

Stalf verwies in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf die Erfolge, die unter seiner Führung erzielt worden seien. "Insgesamt steht N26 derzeit sehr gut da." Das Unternehmen habe inzwischen 1.500 Mitarbeiter und verfüge über rund 5 Millionen ertragsrelevante Kunden. "Wir haben letztes Jahr den Umsatz um 40 Prozent gesteigert. Und jetzt machen wir über eine halbe Milliarde Euro an Umsatz." N26 erziele nachhaltig Profite und werde auch das zweite Halbjahr profitabel abschließen. "Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, diesen Schritt zu machen und diesen Wechsel vorzunehmen."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankHandelsblatt
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom