Entscheidung im Dauerstreit Lufthansa bleibt bei höheren Preisen für Condor-Passagiere

Von dpa Aktualisiert am 20.08.2025 - 16:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Auf der Runway: Lufthansa und Condor konkurrieren am Frankfurter Flughafen. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Lange konnten Condor-Passagiere auf Vorzugskonditionen bei der Lufthansa bauen. Nach dem Ende des Programms stritten sich die Airlines vor Gericht. Nun gibt es Klarheit.

Die Lufthansa muss Passagiere von Condor auch weiterhin nicht zu Vorzugskonditionen nach Frankfurt bringen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat nun in der Hauptsache entschieden und eine Entscheidung des Bundeskartellamtes aus dem Jahr 2022 aufgehoben. Der zuständige Senat erklärte die Anordnung aus formalen Gründen für rechtswidrig (Az.: VI-Kart 7/22).

Condor reagiert mit eigenem Zubringernetz

Die Lufthansa hatte bereits Ende 2024 zuvor angebotene Zubringerflüge eingestellt. Seitdem muss Condor für die Tickets der Lufthansa höhere Preise zahlen und hat nicht mehr dieselben Sitzplatzkapazitäten wie zuvor. In Reaktion darauf hat Condor sein eigenes Zubringernetz nach Frankfurt ausgebaut.

Man prüfe die Entscheidung und die nächsten Schritte, teilte Condor mit. Der Lufthansa-Konzern begrüßte das Urteil. Ein Sprecher sagte: "Mit dieser Bestätigung in allen wichtigen Verfahren ist die Kündigung der Sondervereinbarungen mit Condor rechtlich abgesichert. Die Lufthansa Group wird Condor – wie anderen Wettbewerbern auch – weiterhin Zubringerflüge im Rahmen eines sogenannten Interlining-Abkommens anbieten."

Höhere Kosten und weniger Flexibilität für Umsteiger