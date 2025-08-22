t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Labubu-Hype: Wang Ning macht Spielzeug zum globalen Lifestyle

Eilmeldung
Bergwacht rettet Deutsche aus 4.000 Metern Höhe
Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAdidas entschuldigt sich für Schuh-Design
TextNach zehn Jahren: Star verlässt RTL-Show
TextWirtschaft schrumpft stärker als erwartet
TextVor Prozess: Jimi Blue teilt Foto mit Anwalt
TextAuto kracht gegen Bäume – vier Tote

Chinas Spielzeugrevolutionär
Wang Ning: Wer ist der Mann hinter dem Labubu-Hype?

Von Leon Bensch
22.08.2025 - 07:10 UhrLesedauer: 3 Min.
Pop-Mart-Gründer Wang Ning inmitten lebensgroßer SpielzeugfigurenVergrößern des Bildes
Pop-Mart-Gründer Wang Ning: Der heute 38-Jährige gehört mit einem Vermögen von geschätzten 20 Millarden US-Dollar zu den reichsten Chinesen. (Quelle: prestigeonline.com)
News folgen

Ob Rihanna oder Dua Lipa – alle wollen sie haben: Mit Molly und Labubu hat ein unscheinbarer Gründer Spielzeug zu einem globalen Kult erhoben.

Was nach buntem Kinderkram aussieht, ist in Wahrheit ein Milliardenbusiness: In London prügeln sich Fans um die Figuren, in China werden übergroße Sammlerstücke für sechsstellige Summen versteigert. Die bunten Charaktere mit den großen Augen und schiefem Grinsen sind längst nicht mehr nur Spielzeug, sondern begehrte Lifestyle-Objekte, die weltweit Menschen in ihren Bann ziehen.

Loading...

Doch wer ist der Mann, der hinter diesem Hype steckt? Und wie gelang es ihm, aus kleinen Plastikfiguren ein Imperium aufzubauen?

Die Idee und die Gründung von Pop Mart

Wang Ning, 1987 in der chinesischen Provinz Henan geboren, zog es direkt nach dem Abitur an die Zhengzhou University, wo er Werbung studierte und 2009 seinen Abschluss machte. Direkt danach begann er seine Karriere beim Internetkonzern Sina, dem Betreiber der chinesischen Microblogging-Plattform Weibo, die ähnlich wie Facebook oder X funktioniert. Doch der Bürojob fesselte ihn nicht lange. Wang spürte früh, dass er unternehmerisch etwas Eigenes aufbauen wollte.

Auf einer Reise nach Hongkong entdeckte er trendige Concept-Stores, wie es sie in China damals nicht gab. Die Idee ließ ihn nicht mehr los. 2010 eröffnete er in Beijing (Peking) den ersten Pop-Mart-Laden, mitten im Technologieviertel Zhongguancun. Anfangs bot er eine Mischung aus Spielzeug, Schreibwaren und Kosmetik an, doch bald merkte Wang, dass vor allem die Figuren die Kunden in seinen Laden zogen. So legte er den Grundstein für das, was Pop Mart später weltberühmt machen sollte.

Durchbruch mit "Blind Boxes" und Künstlerkooperationen

2014 wagte Wang Ning einen radikalen Schritt: Er konzentrierte sich ausschließlich auf Spielzeug und führte das Blindbox-Prinzip ein. Käufer wussten beim Kauf nicht, welche Figur sie erhalten würden. Diese Mischung aus Überraschung und Sammelreiz erwies sich als Volltreffer.

Parallel suchte Wang gezielt die Zusammenarbeit mit Künstlern. Den Anfang machte der Hongkonger Designer Kenny Wong, dessen Figur Molly mit den großen Augen und dem runden Gesicht zur Ikone wurde.

imago images 0826733716Vergrößern des Bildes
Labubu-Figuren sitzen im Regal, gekleidet in flauschigen Kostümen und ausgefallenen Outfits: Die Blind-Box-Sammlerstücke von Pop Mart haben in ganz Asien und darüber hinaus einen kulturellen Hype ausgelöst, bei dem Fans seltene Figuren wie Labubu und Molly jagen. (Quelle: IMAGO/Ploy Phutpheng / SOPA Images/imago)

Kurz darauf sorgte eine weitere Kooperation für Furore: Der in Hongkong geborene Künstler Kasing Lung entwarf die schräge Figur Labubu, ein Hasenwesen mit spitzen Ohren, Zähnen und breitem Grinsen. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich Labubu zum Liebling der Fans, erst in China, dann weltweit.

Aufstieg zum Milliardenunternehmen

Um sich für die nächste Stufe zu rüsten, kehrte Wang Ning 2014 noch einmal an die Universität zurück, an die Guanghua School of Management der Peking-Universität. Das theoretische Rüstzeug half ihm, die Firma professionell aufzustellen und die Expansion zu steuern.

Schon wenige Jahre später zahlte sich dieser Schritt aus: 2018 knackte Pop Mart mit Molly die Umsatzmarke von 73 Millionen US-Dollar, 2020 folgte der große Durchbruch an der Börse in Hongkong. Die Aktie war heiß begehrt, Pop Mart plötzlich Milliarden wert. Gleichzeitig weitete das Unternehmen sein Geschäft aus: Neben den klassischen Stores entstanden Hunderte "Robo-Shops" – Automaten, die Blindboxen wie Snacks ausspucken – sowie Flagship-Stores in den Metropolen Asiens.

Meistgelesen

Heute ist Pop Mart mit mehr als 400 Läden und Tausenden Verkaufsautomaten in Asien, Europa und Nordamerika vertreten. Der Umsatz schoss in die Milliarden, und Wang Ning etabierte sich als einer der erfolgreichsten Unternehmer Chinas.

Wang Ning als Unternehmer und Milliardär

Mit Labubu erreicht Pop Mart endgültig Kultstatus. Die grinsende Figur sorgt weltweit für Schlangen vor den Geschäften, wird von Stars wie Rihanna oder Dua Lipa gesammelt und erzielt bei Auktionen in China Summen von über 150.000 Dollar. In London kam es sogar zu Rangeleien um die begehrten Blindboxen. Labubu ist nicht mehr nur Spielzeug, sondern ein Lifestyle-Symbol – und treibt Pop Marts Umsatz wie auch den Börsenwert in immer neue Höhen.

Für Wang Ning bedeutet dieser Erfolg den endgültigen Aufstieg in wirtschaftliche Elite Chinas: Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar zählt er heute zu den zehn reichsten Menschen des Landes – und ist der jüngste unter ihnen. Vom Werbestudenten zum Milliardär hat er gezeigt, wie sich mit Mut, Gespür für Trends und einem schief grinsenden Hasenwesen ein Imperium aufbauen lässt.

Wang Nings Disney-Traum

So groß der Hype auch ist: Analysten warnen, dass Pop Mart stark vom Erfolg einzelner Figuren abhängt. Neue Serien müssen immer wieder den Nerv der Sammler treffen, sonst droht der Boom abzuflauen. Auch an der Börse gilt die Aktie als überbewertet.

Doch der Selfmade-Milliardär denkt längst weiter: Pop Mart expandiert nach Europa, Amerika und in Schwellenmärkte. Wang Ning träumt von einem eigenen Unterhaltungsimperium mit Animationsfilmen, Freizeitparks und Figuren, die ähnlich wie Disney-Charaktere ganze Generationen begleiten sollen.

Verwendete Quellen
  • prestige.com: "What you need to know about Pop Mart founder and CEO Wang Ning" (Englisch)
  • reuters.com: "Pop Mart sees revenue hitting over $4 bln this year, to launch mini Labubus" (Englisch)

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaEuropaFacebookLondonPekingRihanna
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom