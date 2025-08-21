So bereiten Sie Ihr Depot auf den Ruhestand vor

Was Verbraucherinnen und Verbraucher bei diesem Schritt beachten sollten: Unter Umständen kann eine Menge Kapitalertragsteuer anfallen. Dieses Geld sollten sie zur Seite legen, sofern sie es nicht bereits auf der hohen Kante haben und auch die Freistellungsaufträge entsprechend anpassen. Wichtig: Wie hoch die Ausschüttungen tatsächlich ausfallen, sollte über mehrere Perioden hinweg überwacht werden - und gegebenenfalls entsprechend nachjustiert werden.

Welche Wertpapiere passen in diesem Lebensabschnitt überhaupt noch ins Depot?

Die Daumenregel, der Aktienanteil im Portfolio solle 100 minus dem aktuellen Lebensalter in Prozent entsprechen, ist Yann Stoffel zufolge jedenfalls überholt: Wie hoch der Aktienanteil sein sollte, hänge vielmehr von der noch geplanten Anlagedauer und der Risikotragfähigkeit ab. Daher könne auch bei Rentnern ein hoher Aktienanteil - etwa in Form von breit gestreuten Einzelaktien, ETFs oder Fonds - vernünftig sein.

Prof. Michael Heuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) empfiehlt aber durchaus, mit fortschreitendem Alter auch das Schwankungsrisiko des Depots zu reduzieren. Dafür kann Holger Knaup zufolge etwa der Anteil von Unternehmens- oder Staatsanleihen mit guter Bonität oder von defensiven Mischfonds erhöht werden.

Kann statt eines Depotumbaus auch der schrittweise Verkauf - zum Beispiel im Rahmen eines Auszahlplans - eine sinnvolle Alternative sein, um im Alter liquide zu sein?

"Für viele Anleger ist es durchaus effizienter, das bestehende thesaurierende ETF-Depot zu behalten und per Entnahmeplan regelmäßig Anteile zu verkaufen", sagt Paul Maares. Der Vorteil von Entnahmen: Sie sind flexibel gestaltbar und die Struktur des Portfolios bleibt übersichtlich.

Michael Heuser zufolge hängt die Vorgehensweise vor allem von der eigenen finanziellen Gesamtsituation ab. Er sagt: "Je mehr regelmäßige Liquidität aus dem Depot benötigt wird, umso mehr sollte man auf Ausschüttung setzen." So sei der finanzielle Grundbedarf weniger abhängig von Börsenschwankungen.

Holger Knaup zufolge haben beide Strategien ihre Daseinsberechtigung. Darum müsse man sich auch nicht zwingend nur an die eine oder nur an die andere halten - auch eine Mischform beider Optionen sei denkbar.

Wie stabil sind die Ausschüttungen überhaupt - kann man in etwa Jahr für Jahr mit demselben Ertrag rechnen?

"Wer von Dividenden oder Fonds-Ausschüttungen leben will, muss bereit sein, größere Schwankungen in Kauf zu nehmen", prognostiziert Yann Stoffel. Denn wirklich planbar sei die Höhe der Zusatzrente in dieser Form nicht. "Wer so ein passives Einkommen als zusätzliches Taschengeld sieht, dem ist das vielleicht egal", sagt er. Wer aber auf das Geld angewiesen ist, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, wird womöglich besser planbare Lösungen bevorzugen - etwa den sukzessiven Verkauf von Anteilen.

Wer zum Beispiel statt auf einzelne Dividendenaktien auf Dividenden-ETFs oder Anleihe-ETFs setzt, kann das Schwankungsrisiko Paul Maares zufolge zumindest reduzieren.

Wie läuft so eine Ausschüttung praktisch ab?

Bei Fonds gibt es laut Michael Heuser festgelegte Ausschüttungstermine, bis zu denen die Erträge der einzelnen Fonds-Elemente angesammelt werden. "Zum Termin werden die Erträge entsprechend den eigenen Fondsanteilen - gegebenenfalls abzüglich von Steuern - dem eigenen Verrechnungskonto gutgeschrieben."